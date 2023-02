Rotondes : 2e congrès des jeunes chercheurs et chercheuses en histoire de l’art et archéologie INHA, Galerie Colbert, 31 mars 2023, Paris.

[TABLES RONDES]

INHA, Galerie Colbert 2 rue Vivienne Quartier du Palais Royal Paris 75002 Île-de-France

En finir avec le canon ? Formation, continuité, rupture des références en histoire de l’art et archéologie

TABLES RONDES – JOUR 2

9h30-11h00 – Les faux : imitation, détournement, ou réinvention du canon? Archéologie, Beaux-arts : des cas historiques aux tabous actuels

Ninon BOUR (université Paris 1 Panthéon-Sorbonne – École du Louvre), Ulysse JARDAT (musée Carnavalet)

Modération : Valentin BOYER (Centre interdisciplinaire d’études et de recherches sur l’Allemagne)

Salle Walter Benjamin

_____

11h00-12h30 – Thinking outside the hexagon: faire son postdoctorat à l’étranger

Nicholas PARKINSON (université Paris-Nanterre)

Salle Nicolas-Claude Fabri de Peiresc

_____

11h00-13h00 – Atlas, réseaux, constellations

Eva BELGHERBI (université de Poitiers – École du Louvre), Lyse VANCAMPENHOUDT (université catholique de Louvain – Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique – FNRS), Apolline VRANKEN (Faculté d’architecture La Cambre-Horta – université libre de Bruxelles – FNRS)

Modération : Marion BELOUARD (INHA) et Camille BELVEZE (université Paris 1 Panthéon-Sorbonne)

Salle Giorgio Vasari

_____

14h30–16h00 – Institutions, curation

Noam ALON (université Sorbonne-Nouvelle), Emma DISTEL (École du Louvre), Andrea VÖLKER (université Leuphana de Lüneburg – DFK)

Modération : Dina EIKELAND (INHA) et ZHENG Yongsong (INHA)

Salle Giorgio Vasari

Cette table ronde aura lieu en anglais et en français

_____

16h00–17h30 – Trouble dans le couple. Par-delà le canon de la création à deux

Aliénor BAUTRU-VALOIS (université Paris 1 Panthéon-Sorbonne), Abel DELATTRE (université Paris 1 Panthéon-Sorbonne)

Salle Walter Benjamin

_____

À propos de Rotondes

Rotondes, le congrès des jeunes chercheurs et chercheuses en histoire de l’art et archéologie, vise à rassembler le plus largement possible celles et ceux qui font, dès aujourd’hui, l’histoire de l’art et l’archéologie de demain. Après une première édition dédiée aux rôles de ces disciplines dans les sociétés contemporaines, cette deuxième édition propose d’interroger, dans une démarche épistémologique, leur constitution et leur transformation. Il importe pour cela d’examiner leurs objets d’étude, en particulier la manière dont ils sont construits, transmis et redéfinis. L’histoire de l’art et l’archéologie se fondent en effet sur un ensemble de références (artistes, œuvres, monuments, etc.) qui s’accompagne d’un discours relatif à leur qualité, représentativité culturelle et importance historique. Ce corpus, supposé exemplaire, s’est imposé comme un socle sur lequel se construit l’enseignement de ces disciplines.

Le thème retenu, « En finir avec le canon ? Formation, continuité, rupture des références en histoire de l’art et archéologie », questionne la pertinence et la légitimité de la notion de canon à l’heure actuelle.

En parallèle des communications se tiendront des ateliers et tables rondes pratiques, méthodologiques et épistémologiques. Des associations d’histoire de l’art, d’archéologie et de conservation-restauration seront également /invitées à présenter leurs activités lors d’un forum des associations qui se tiendra durant le congrès, galerie Colbert.

Comité scientifique

Les chargées et chargés d’études et de recherche de l’INHA



