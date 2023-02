Rotondes : 2e congrès des jeunes chercheurs et chercheuses en histoire de l’art et archéologie INHA, Galerie Colbert, 30 mars 2023, Paris.

Rotondes : 2e congrès des jeunes chercheurs et chercheuses en histoire de l’art et archéologie Jeudi 30 mars, 11h00 INHA, Galerie Colbert

Entrée libre et gratuite – sauf exception mentionnée

[ATELIERS]

INHA, Galerie Colbert 2 rue Vivienne Quartier du Palais Royal Paris 75002 Île-de-France

Rotondes : 2e congrès des jeunes chercheurs et chercheuses en histoire de l’art et archéologie

En finir avec le canon ? Formation, continuité, rupture des références en histoire de l’art et archéologie

ATELIERS – JOUR 1

11h00–12h30 – L’étude de fonds photographiques dans la recherche en histoire de l’art et archéologie

Delphine COMTE (photographe – université de Lille)

Salle Nicolas-Claude Fabri de Peiresc

______

15h00–16h30 – Valoriser sa recherche : présence numérique et réseaux sociaux

Sarah FAVRE (chargée de projets et de communication numérique indépendante)

Salle Pierre-Jean Mariette

Accès sur inscription à l’accueil du congrès

______

15h00–16h30 – Commencer à écrire. Atelier de réflexion sur l’exercice de la rédaction

Victor CLAASS (INHA)

Salle Nicolas-Claude Fabri de Peiresc

______

15h00–17h00 – Parole trouvée, parole créée : entretiens d’artistes

Yazan ALLOUJAMI (Sorbonne Université), Déborah LAKS (laboratoire LIR3S UB, CNRS), Louis-Antoine MEGE (Sorbonne Université), Federica MILANO (Sorbonne Université – université de Rome La Sapienza)

Salle Giorgio Vasari

______

16h30–18h00 – Atelier d’auto-défense universitaire : valoriser les compétences acquises en thèse hors de l’université

Lucie GRANDJEAN (INHA), Léna LEVY (université Rennes 2), Mylène PALLUEL (université Paris 1 Panthéon-Sorbonne)

Salle Pierre-Jean Mariette

______

16h30–18h00 – Élaborer un projet de thèse

Marion BÉLOUARD (INHA), Léa CHECRI (INHA)

Salle Nicolas-Claude Fabri de Peiresc`

_______

À propos de Rotondes

Rotondes, le congrès des jeunes chercheurs et chercheuses en histoire de l’art et archéologie, vise à rassembler le plus largement possible celles et ceux qui font, dès aujourd’hui, l’histoire de l’art et l’archéologie de demain. Après une première édition dédiée aux rôles de ces disciplines dans les sociétés contemporaines, cette deuxième édition propose d’interroger, dans une démarche épistémologique, leur constitution et leur transformation. Il importe pour cela d’examiner leurs objets d’étude, en particulier la manière dont ils sont construits, transmis et redéfinis. L’histoire de l’art et l’archéologie se fondent en effet sur un ensemble de références (artistes, œuvres, monuments, etc.) qui s’accompagne d’un discours relatif à leur qualité, représentativité culturelle et importance historique. Ce corpus, supposé exemplaire, s’est imposé comme un socle sur lequel se construit l’enseignement de ces disciplines.

Le thème retenu, « En finir avec le canon ? Formation, continuité, rupture des références en histoire de l’art et archéologie », questionne la pertinence et la légitimité de la notion de canon à l’heure actuelle.

En parallèle des communications se tiendront des ateliers et tables rondes pratiques, méthodologiques et épistémologiques. Des associations d’histoire de l’art, d’archéologie et de conservation-restauration seront également /invitées à présenter leurs activités lors d’un forum des associations qui se tiendra durant le congrès, galerie Colbert.

Comité scientifique

Les chargées et chargés d’études et de recherche de l’INHA



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-30T11:00:00+02:00

2023-03-30T18:00:00+02:00