Rotondes : 2e congrès des jeunes chercheurs et chercheuses en histoire de l’art et archéologie

En finir avec le canon ? Formation, continuité, rupture des références en histoire de l’art et archéologie

TABLES RONDES – JOUR 1

11h00–12h30 – L’histoire de l’art sans les œuvres

Marie COLAS DES FRANCS (INHA), Lylian ETIENNE (université de Lorraine), Lucie GRANDJEAN (INHA)

Modération : Euan WALL (INHA)

Salle Pierre-Jean Mariette

______

11h00–13h00 – Faire de l’histoire de l’art aujourd’hui. Nouveaux objets et nouvelles approches en doctorat

Natacha APRILE (Sorbonne Université – EHESS), Clément BASSOLE (Sorbonne Université), Jean POTEL (Sorbonne Université)

Modération : Sarah Flitti (Sorbonne Université)

Salle Walter Benjamin

______

11h00–13h00 – Pour une histoire matérielle : conservation-restauration

Hélène BOUEZ (Conservatrice-restauratrice de peinture), Camille LORMAN (Château de Versailles), Julie MONIQUE (Conservatrice-restauratrice de vitraux) (sous réserve), Ève PAILLAUX (CREAM Vienne), Adèle STEUNOU (Archives nationales)

Modération : Mecthilde AIRIAU (INHA)

Salle Giorgio Vasari

______

15h00–17h00 – Les canons au prisme du queer

Salomé CAUDROIT-FASTREZ (université Paris 1 Panthéon-Sorbonne – membre du collectif ARQ), Marion CAZAUX (université de Pau et des Pays de l’Adour – membre du collectif ARQ), Quentin PETIT DIT DUHAL (université Paris Nanterre – membre du collectif ARQ)

Salle Walter Benjamin

_______

À propos de Rotondes

Rotondes, le congrès des jeunes chercheurs et chercheuses en histoire de l’art et archéologie, vise à rassembler le plus largement possible celles et ceux qui font, dès aujourd’hui, l’histoire de l’art et l’archéologie de demain. Après une première édition dédiée aux rôles de ces disciplines dans les sociétés contemporaines, cette deuxième édition propose d’interroger, dans une démarche épistémologique, leur constitution et leur transformation. Il importe pour cela d’examiner leurs objets d’étude, en particulier la manière dont ils sont construits, transmis et redéfinis. L’histoire de l’art et l’archéologie se fondent en effet sur un ensemble de références (artistes, œuvres, monuments, etc.) qui s’accompagne d’un discours relatif à leur qualité, représentativité culturelle et importance historique. Ce corpus, supposé exemplaire, s’est imposé comme un socle sur lequel se construit l’enseignement de ces disciplines.

Le thème retenu, « En finir avec le canon ? Formation, continuité, rupture des références en histoire de l’art et archéologie », questionne la pertinence et la légitimité de la notion de canon à l’heure actuelle.

En parallèle des communications se tiendront des ateliers et tables rondes pratiques, méthodologiques et épistémologiques. Des associations d’histoire de l’art, d’archéologie et de conservation-restauration seront également /invitées à présenter leurs activités lors d’un forum des associations qui se tiendra durant le congrès, galerie Colbert.

Comité scientifique

Les chargées et chargés d’études et de recherche de l’INHA



