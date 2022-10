Les carnets de voyage et les manuscrits d’Éthiopie d’Antoine d’Abbadie INHA, Galerie Colbert, auditorium Jacqueline Lichtenstein Paris Catégorie d’évènement: Paris

Les carnets de voyage et les manuscrits d’Éthiopie d’Antoine d’Abbadie INHA, Galerie Colbert, auditorium Jacqueline Lichtenstein, 20 juin 2023, Paris. Les carnets de voyage et les manuscrits d’Éthiopie d’Antoine d’Abbadie Mardi 20 juin 2023, 18h15 INHA, Galerie Colbert, auditorium Jacqueline Lichtenstein

Réservation conseillée

Évènement INHA, Galerie Colbert, auditorium Jacqueline Lichtenstein 2 rue Vivienne Paris Paris 75002 Île-de-France [{« link »: « https://www.inha.fr/_resources/AGENDA/2022-2023/LIVRET_TresorsRichelieu22-23_EXE.pdf »}] Entre 1837 et 1849, Antoine d’Abbadie est l’un des premiers savants européens à séjourner longuement dans la Corne de l’Afrique. Il y observe les peuples notamment chrétiens de la Corne de l’Afrique, documente leurs langues, leurs cultures et leur histoire, et tente aussi de localiser les sources du Nil. Il rédige alors une vingtaine de carnets de notes. Ces observations restées en grande partie inédites sont progressivement redécouvertes grâce à la transcription collaborative des carnets (transcrire.huma-num.fr/). Pour donner une vue globale de la littérature et du savoir éthiopiens, il constitue aussi la première collection raisonnée de manuscrits, dont un exemplaire enluminé des Miracles de Marie daté du XVIIe siècle (Ethiopien Abbadie n°114). Intervenantes

Vanessa Desclaux (BnF, conservatrice au département des Manuscrits), Claire Bosc-Tiessé (INHA, conseillère scientifique pour le domaine Histoire de l’art du XIVe – XIXe siècle), Anaïs Wion (chercheuse au CNRS) À propos de cet évènement L’Institut national d’histoire de l’art, la Bibliothèque nationale de France et l’École nationale des chartes organisent la 12e édition du cycle les Trésors de Richelieu, où conservateurs, chargés de collections, historiens de l’art, du spectacle, de la mode, de la musique, de la littérature, et spécialistes des textes partagent leurs savoirs avec un plus large public.

À chaque conférence, des œuvres d’art, des manuscrits, des costumes ou des partitions musicales sortent exceptionnellement des magasins de la BnF, de l’INHA et de l’ENC pour être présentés en direct à l’aide d’une caméra, qui en reproduit les plus infimes détails sur le grand écran de l’auditorium de la galerie Colbert. En partenariat avec la Bibliothèque nationale de France et l’École nationale des chartes Comité scientifique

Muriel Couton (BnF), Charlotte de Foras (ENC), Sophie Lesiewicz (INHA), Frédéric Ramires (BnF), Gennaro Toscano (BnF) Pour retrouver le programme du cycle 2022-2023 des Trésors de Richelieu, cliquez ici.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-20T18:15:00+02:00

2023-06-20T19:30:00+02:00 Poème amharique, 1801-1900, Paris, Bibliothèque nationale de France Département des Manuscrits. Ethiopien d’Abbadie 114.

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu INHA, Galerie Colbert, auditorium Jacqueline Lichtenstein Adresse 2 rue Vivienne Paris Ville Paris lieuville INHA, Galerie Colbert, auditorium Jacqueline Lichtenstein Paris

INHA, Galerie Colbert, auditorium Jacqueline Lichtenstein Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Les carnets de voyage et les manuscrits d’Éthiopie d’Antoine d’Abbadie INHA, Galerie Colbert, auditorium Jacqueline Lichtenstein 2023-06-20 was last modified: by Les carnets de voyage et les manuscrits d’Éthiopie d’Antoine d’Abbadie INHA, Galerie Colbert, auditorium Jacqueline Lichtenstein INHA, Galerie Colbert, auditorium Jacqueline Lichtenstein 20 juin 2023 auditorium Jacqueline Lichtenstein Paris Galerie Colbert INHA Paris

Paris