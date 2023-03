Les projets numériques à l’épreuve du temps. Les 10 ans des Lundis numériques de l’INHA INHA, Galerie Colbert, auditorium Jacqueline Lichtenstein Paris Catégorie d’Évènement: Paris

À l'occasion des 10 ans du cycle de séminaires des « Lundis numériques », l'INHA organise une journée d'études autour de la notion de « temporalité » dans les projets numériques en histoire de l'art et archéologie. La journée s'articulera autour de quatre forums thématiques : Dynamiques/Projets, Objets/Typologies, Expériences/Archivages, Pérennités/Politiques. Ces forums permettront d'analyser les évolutions des projets présentés depuis une décennie, d'interroger leurs devenirs, mais aussi de réfléchir plus largement à la façon de penser aujourd'hui la pérennité des projets numériques, tout en questionnant le passage d'une phase d'expérimentation à la stabilisation des pratiques. Responsables scientifiques

Manuel Charpy (laboratoire InVisu, CNRS/INHA), Johanna Daniel (INHA), Martine Denoyelle (INHA), Federico Nurra (INHA) Comité scientifique

Katia Bienvenu (INHA), Jean-Christophe Carius (INHA), Manuel Charpy (InVisu, CNRS/INHA), Johanna Daniel (INHA), Armand Delcros (INHA), Martine Denoyelle (INHA), Maud Favre-Rochex (INHA), Dominique Filippi (INHA), Michèle Galdemar (INHA), Marie Garambois (INHA), Juliette Hueber (InVisu, CNRS/INHA), Loïc Jeanson (INHA), Pierre-Yves Laborde (INHA), Victoria Le Boloc’h-Salama (INHA), Federico Nurra (INHA), Chloé Pochon (INHA), Bulle Tuil Leonetti (InVisu, CNRS/INHA), Delphine Wanes (INHA) INHA, Galerie Colbert, auditorium Jacqueline Lichtenstein 2 rue Vivienne Paris 75002 Paris Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-16T09:00:00+02:00 – 2023-06-16T19:00:00+02:00

