Le cahier noir de Diane de Poitiers INHA, Galerie Colbert, auditorium Jacqueline Lichtenstein, 6 juin 2023, Paris.

Évènement

INHA, Galerie Colbert, auditorium Jacqueline Lichtenstein 2 rue Vivienne Paris Paris 75002

Le fonds patrimonial de la bibliothèque de l’INHA conserve un petit album aussi joli que mystérieux, relié en maroquin noir orné d’entrelacs. Il est composé de 36 feuillets qui contiennent 66 dessins à la plume et au lavis représentant des vases, de la vaisselle, des chandeliers, des aiguières…, précédés par les armoiries de Diane de Poitiers sur fond d’or et par un dessin allégorique de Diane chasseresse. À qui peut-on attribuer ce

répertoire de modèles riches de grâce et de fantaisie ? A-t-il un lien avec les commandes artistiques de la duchesse de Valentinois ? Quelle a été son histoire une fois sorti de la bibliothèque du château d’Anet telle qu’on peut la reconstruire en suivant la trace de ses ex-libris ? À l’occasion de la présentation au grand public de ce manuscrit méconnu, cette conférence tentera de dévoiler quelques-uns des mystères qui l’entourent.

Intervenantes

Ilaria Andréoli (INHA, chargée de la coordination scientifique au Département des études et de la recherche ), Audrey Nassieu Maupas (École Pratique des Hautes Études (EPHE-PSL), maître de conférences)

À propos de cet évènement

L’Institut national d’histoire de l’art, la Bibliothèque nationale de France et l’École nationale des chartes organisent la 12e édition du cycle les Trésors de Richelieu, où conservateurs, chargés de collections, historiens de l’art, du spectacle, de la mode, de la musique, de la littérature, et spécialistes des textes partagent leurs savoirs avec un plus large public.

À chaque conférence, des œuvres d’art, des manuscrits, des costumes ou des partitions musicales sortent exceptionnellement des magasins de la BnF, de l’INHA et de l’ENC pour être présentés en direct à l’aide d’une caméra, qui en reproduit les plus infimes détails sur le grand écran de l’auditorium de la galerie Colbert.

En partenariat avec la Bibliothèque nationale de France et l’École nationale des chartes

Comité scientifique

Muriel Couton (BnF), Charlotte de Foras (ENC), Sophie Lesiewicz (INHA), Frédéric Ramires (BnF), Gennaro Toscano (BnF)

Pour retrouver le programme du cycle 2022-2023 des Trésors de Richelieu, cliquez ici.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Album de dessins d’ornements réputé ayant appartenu à Diane de Poitiers, XVIe siècle, INHA, Ms 576.