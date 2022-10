Les fac-similés paléographiques de l’École nationale des chartes INHA, Galerie Colbert, auditorium Jacqueline Lichtenstein, 4 avril 2023, Paris.

Mardi 4 avril 2023, 18h15 INHA, Galerie Colbert, auditorium Jacqueline Lichtenstein

Créée en 1821 pour former des spécialistes en sciences historiques, l’École des chartes se lance dès 1835, pour les besoins de ses cours, dans l’acquisition et la production de fac-similés par milliers, copies exactes et en grandeur réelle d’anciens documents écrits, depuis la notule informe jusqu’aux plus spectaculaires diplômes impériaux. La vaste collection conservée à la bibliothèque de l’École nationale des chartes permet d’évoquer un pan largement méconnu de l’histoire de cette institution, porteuse d’une approche novatrice de la formation des historiens et conservateurs, en même temps que l’évolution des techniques de reproduction, de la copie manuscrite à la lithographie et aux procédés photomécaniques.

Camille Dégez-Selves (École nationale des chartes, directrice de la bibliothèque), Marc H. Smith (École nationale des chartes, professeur de paléographie et directeur d’études à l’EPHE)

L’Institut national d’histoire de l’art, la Bibliothèque nationale de France et l’École nationale des chartes organisent la 12e édition du cycle les Trésors de Richelieu, où conservateurs, chargés de collections, historiens de l’art, du spectacle, de la mode, de la musique, de la littérature, et spécialistes des textes partagent leurs savoirs avec un plus large public.

À chaque conférence, des œuvres d’art, des manuscrits, des costumes ou des partitions musicales sortent exceptionnellement des magasins de la BnF, de l’INHA et de l’ENC pour être présentés en direct à l’aide d’une caméra, qui en reproduit les plus infimes détails sur le grand écran de l’auditorium de la galerie Colbert.

En partenariat avec la Bibliothèque nationale de France et l’École nationale des chartes

Muriel Couton (BnF), Charlotte de Foras (ENC), Sophie Lesiewicz (INHA), Frédéric Ramires (BnF), Gennaro Toscano (BnF)

Fac-sim. ENC AF 83. Charte de l’abbaye d’Uzerches, XIe siècle.