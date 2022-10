La Geographia en vers de Francesco Berlinghieri INHA, Galerie Colbert, auditorium Jacqueline Lichtenstein Paris Catégorie d’évènement: Paris

Évènement INHA, Galerie Colbert, auditorium Jacqueline Lichtenstein 2 rue Vivienne Paris Paris 75002 Île-de-France [{« link »: « https://www.inha.fr/_resources/AGENDA/2022-2023/LIVRET_TresorsRichelieu22-23_EXE.pdf »}] Témoin de l’effervescence intellectuelle produite en Europe par la traduction latine de la Géographie de Claude Ptolémée, cet incunable entré dans les collections du département des Cartes et plans en 1839 est exceptionnel à plusieurs titres. Outre sa beauté chromatique, cette édition publiée à Florence vers 1482, remaniement versifié du texte de Ptolémée dû à l’humaniste Francesco Berlinghieri, est la première version en langue vernaculaire de l’œuvre du savant alexandrin.

C’est aussi la première édition imprimée à intégrer, à côté des vingt-sept cartes de l’atlas ptoléméen traditionnel, quatre cartes modernes (Italie, Espagne, France et Terre Sainte). Intervenants

Cristina Ion (BnF, conservatrice en chef, adjointe à la directrice du département des Cartes et plans), Georges Tolias (École pratique des hautes études, directeur d’études) À propos de cet évènement L’Institut national d’histoire de l’art, la Bibliothèque nationale de France et l’École nationale des chartes organisent la 12e édition du cycle les Trésors de Richelieu, où conservateurs, chargés de collections, historiens de l’art, du spectacle, de la mode, de la musique, de la littérature, et spécialistes des textes partagent leurs savoirs avec un plus large public.

À chaque conférence, des œuvres d’art, des manuscrits, des costumes ou des partitions musicales sortent exceptionnellement des magasins de la BnF, de l’INHA et de l’ENC pour être présentés en direct à l’aide d’une caméra, qui en reproduit les plus infimes détails sur le grand écran de l’auditorium de la galerie Colbert. En partenariat avec la Bibliothèque nationale de France et l’École nationale des chartes Comité scientifique

Muriel Couton (BnF), Charlotte de Foras (ENC), Sophie Lesiewicz (INHA), Frédéric Ramires (BnF), Gennaro Toscano (BnF) Pour retrouver le programme du cycle 2022-2023 des Trésors de Richelieu, cliquez ici.

La Geographia en vers de Francesco Berlinghieri [BnF, Cartes et plans, GE DD-1990 (RES).

