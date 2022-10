Corot face à son biographe : l’exemplaire annoté de l’ Histoire des artistes vivants INHA, Galerie Colbert, auditorium Jacqueline Lichtenstein, 24 janvier 2023, Paris.

Corot face à son biographe : l’exemplaire annoté de l’ Histoire des artistes vivants Mardi 24 janvier 2023, 18h15 INHA, Galerie Colbert, auditorium Jacqueline Lichtenstein

Réservation conseillée

Évènement

INHA, Galerie Colbert, auditorium Jacqueline Lichtenstein 2 rue Vivienne Paris Paris 75002 Île-de-France [{« link »: « https://www.inha.fr/_resources/AGENDA/2022-2023/LIVRET_TresorsRichelieu22-23_EXE.pdf »}]

En 1853, Théophile Silvestre pose la première pierre d’un vaste projet éditorial consacré aux artistes contemporains, en publiant un long texte consacré à Camille Corot. Son projet d’une Histoire des artistes vivants est novateur et inédit : aux analyses de l’auteur, il associe la photographie et les propos rapportés des artistes. Ce livre d’histoire de l’art illustré par la photographie – le premier dans son genre – entend concilier critique et histoire de l’art avec les moyens les plus modernes de son temps. La BnF conserve l’unique exemplaire complet de la notice consacrée à Corot, avec

l’ensemble des photographies réalisées par Édouard Baldus, Henri Le Secq et Victor Laisné. Offert par Silvestre à Corot, cet exemplaire a été annoté et raturé de la main de l’artiste, que l’on découvre soucieux de rectifier sa propre légende. Il constitue la première monographie sur Corot et fixe pour longtemps un certain nombre de traits attachés à la figure de « cet artiste aimable et sérieux, dont la vie si pure n’est qu’un long amour, qui travaille du matin au soir, et rêve comme à vingt ans la gloire sans intrigues ».

Intervenantes

Flora Triebel (BnF, conservatrice chargée de la photographie ancienne au département des Estampes et de la photographie), Lyne Penet (musée national Eugène-Delacroix, responsable de la documentation)

À propos de cet évènement

L’Institut national d’histoire de l’art, la Bibliothèque nationale de France et l’École nationale des chartes organisent la 12e édition du cycle les Trésors de Richelieu, où conservateurs, chargés de collections, historiens de l’art, du spectacle, de la mode, de la musique, de la littérature, et spécialistes des textes partagent leurs savoirs avec un plus large public.

À chaque conférence, des œuvres d’art, des manuscrits, des costumes ou des partitions musicales sortent exceptionnellement des magasins de la BnF, de l’INHA et de l’ENC pour être présentés en direct à l’aide d’une caméra, qui en reproduit les plus infimes détails sur le grand écran de l’auditorium de la galerie Colbert.

En partenariat avec la Bibliothèque nationale de France et l’École nationale des chartes

Comité scientifique

Muriel Couton (BnF), Charlotte de Foras (ENC), Sophie Lesiewicz (INHA), Frédéric Ramires (BnF), Gennaro Toscano (BnF)

Pour retrouver le programme du cycle 2022-2023 des Trésors de Richelieu, cliquez ici.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-24T18:15:00+01:00

2023-01-24T19:30:00+01:00

Victor Laisné, Camille Corot, 1853, département des Estampes et de la photographie, RES PHOTO YB3-1242-FOL.