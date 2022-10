Remise du prix France-Italie INHA, Galerie Colbert, auditorium Jacqueline Lichtenstein Paris Catégorie d’évènement: Paris

Remise du prix France-Italie INHA, Galerie Colbert, auditorium Jacqueline Lichtenstein, 5 décembre 2022, Paris. Remise du prix France-Italie Lundi 5 décembre, 18h00 INHA, Galerie Colbert, auditorium Jacqueline Lichtenstein Événement INHA, Galerie Colbert, auditorium Jacqueline Lichtenstein 2 rue Vivienne Paris Paris 75002 Île-de-France L’Association France- Italie fondée en 1926, chargée de mettre en relief les liens culturels entre les deux pays, a décidé de créer un prix annuel pour récompenser un ouvrage scientifique d’histoire de l’art. Pour son 1er prix, décerné en 2022, le jury a choisi un important ouvrage dédié à la correspondance d’André Chastel, grand historien de l’art français (1912 – 1990), qui se spécialisa dans l’art italien, avec les grands savants et historiens de son temps : André Chastel et l’Italie, 1947-1990, lettres choisies et annotées, par Laura De Fuccia et Eva Renzulli (2019). Ces deux historiennes de l’art travaillant entre la France et l’Italie présenteront la publication à l’occasion de la remise du prix.

André Chastel, Venise, 1978 @ Laurent Chastel.

