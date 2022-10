Qui a peur de la banalité ? Sur le superficiel et le sériel dans l’art d’après-guerre » INHA, Galerie Colbert, auditorium Jacqueline Lichtenstein, 9 novembre 2022, Paris.

Who’s Afraid of Banality? On the Superficial & the Serial in Postwar Art”

Cette conférence est motivé par deux coïncidences qui interrogent Hal Foster depuis de nombreuses années. La première coïncidence concerne l’utilisation du même mot, « banalité », dans deux controverses du début des années 1960. La première controverse était politique, provoquée par Hannah Arendt avec son analyse du procès d’Adolf Eichmann à Jérusalem. L’autre controverse était d’ordre esthétique, suscitée par la montée du Pop art. Arendt entendait sa fameuse phrase « la banalité du mal » comme une description neutre, et non comme un jugement moral, ce qui a rendu ses détracteurs encore plus furieux. Pourquoi ? Que signifiait pour eux la « banalité » ? Pendant ce temps, les opposants au Pop condamnaient le nouvel art comme « banal » ; il n’était pas du tout neutre pour eux. Mais pourquoi ce terme en particulier ? Qu’évoquait-il ? Pourquoi ces deux controverses, par ailleurs distinctes, ont-elles convergé vers ce seul mot ?

La conférence aura lieu en anglais

En partenariat avec l’école des Arts de la Sorbonne (EAC), université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Intervenant

Hal Foster (université de Princeton)

Organisation

Maria Stavrinaki (université Paris 1 Panthéon-Sorbonne)



