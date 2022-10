La recherche de provenance, nouvelle exigence du marché de l’art INHA, Galerie Colbert, auditorium Jacqueline Lichtenstein Paris Catégorie d’évènement: Paris

La recherche de provenance, nouvelle exigence du marché de l’art INHA, Galerie Colbert, auditorium Jacqueline Lichtenstein, 7 novembre 2022, Paris. La recherche de provenance, nouvelle exigence du marché de l’art Lundi 7 novembre, 08h45 INHA, Galerie Colbert, auditorium Jacqueline Lichtenstein Journée d’études INHA, Galerie Colbert, auditorium Jacqueline Lichtenstein 2 rue Vivienne Paris Paris 75002 Île-de-France La question de la provenance des œuvres se trouve au croisement de deux sujets d’actualité : la restitution des œuvres d’art issues de trafics ou de spoliations et la circulation des biens culturels. Cette matinée d’études, co-organisée par l’Institut national d’histoire de l’art, Drouot Paris et le Conseil des ventes, propose, dans une approche transversale, de mettre en débat les problèmes présentés par les questions de provenance, de proposer un état des lieux pour toutes les parties prenantes du marché de l’art et d’examiner le cadre déontologique. Parce que l’expertise n’est pas une science exacte et que la recherche de provenance d’un objet peut être complexe, quels sont aujourd’hui les moyens offerts aux acteurs du marché de l’art et quelles sont les limites à l’exercice ? Que faut-il faire en France pour consolider la confiance ? Quels chantiers faut-il mettre en œuvre pour pouvoir demain répondre aux trafics d’antiquités pillées, aux revendications d’Etats étrangers, aux demandes de restitutions ? En partenariat avec Drouot Paris et le Conseil des ventes Parmi les intervenants

Louis de Bayser (Fine Arts Paris), Morgan Belzic (Aix-Marseille Université), Christian Deydier (antiquaire), Victoire Gineste (Christie’s), Alexandre Giquello (Drouot Patrimoine), Corinne Hershkovitch (avocat à la Cour), Henri Paul (Conseil des ventes), Natacha Pernac (université Paris-Nanterre), Judith Schoffel de Fabry (Compagnie nationale des experts), David ZIVIE (ministère de la Culture)

Archives de l'Hôtel Drouot. Reliures de catalogues de ventes aux enchères, années 1904-1905. © Drouot.

