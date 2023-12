Les Saulmann et les Breslauer, des familles allemandes au cœur des persécutions INHA, Galerie Colbert, Auditorium Jacqueline Lichtenstein, 27 mars 2024 17:30, .

Les Saulmann et les Breslauer, des familles allemandes au cœur des persécutions Mercredi 27 mars 2024, 18h30 INHA, Galerie Colbert, Auditorium Jacqueline Lichtenstein

Après la restitution en avril 2023 de deux œuvres d’art spoliées aux ayants droit d’Ernst et Agathe Saulmann, le sort dramatique de ce couple, mais aussi des familles Breslauer, dont était issue Agathe Saulmann, mérite que leur soit consacrée une séance du séminaire. Felix de Marez Oyens, expert en livres anciens, ayant droit d’Ernst et Agathe Saulman et proche de Bernd Breslauer, reviendra sur leur parcours ; une histoire peu connue, mais représentative de destins faits de menaces, de survie et de tragédie.

Intervenant

Felix de Marez Oyens (expert en livres anciens et ayant droit d’Ernst et Agathe et Saulmann)

__

A propos de ce séminaire

Pourquoi recherche-t-on les œuvres d’art ? Pourquoi s’intéresse-t-on aux œuvres d’art plus qu’à d’autres biens spoliés ? Quelles sont les conséquences d’une restitution pour les descendants de personnes spoliées ? Qu’est-ce que restituer veut dire, pour les descendants des spoliés ou pour les musées ?

Chercheurs de provenance, historiens de l’art, historiens, juristes, mais aussi artistes et écrivains retracent le parcours des œuvres, et font vivre le souvenir des hommes et des femmes qui furent spoliés.

En partenariat avec la Mission de recherche et de restitution des biens culturels spoliés entre 1933 et 1945 (ministère de la Culture) et l’Institut national du patrimoine

Comité scientifique

Séverine Blenner-Michel (Inp), France Nerlich (INHA), Juliette Trey (INHA), David Zivie (mission de recherche et de restitution des biens culturels spoliés entre 1933 et 1945 du ministère de la Culture)

Programme de recherche

« Répertoire des acteurs du marché de l’art en France sous l’Occupation (1940-1945) » (domaine Histoire des collections, histoire des institutions artistiques et culturelles, économie de l’art)

INHA, Galerie Colbert, Auditorium Jacqueline Lichtenstein 2 rue Vivienne 75002 Paris 75002 Quartier du Palais Royal Paris Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-03-27T18:30:00+01:00 – 2024-03-27T20:00:00+01:00

2024-03-27T18:30:00+01:00 – 2024-03-27T20:00:00+01:00

Inventaire de la galerie Wildenstein, pendant l’Occupation après le départ du propriétaire

© LAPI / Roger-Viollet