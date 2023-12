Textile et architecture, du Moyen Âge à la Modernité INHA, Galerie Colbert, Auditorium Jacqueline Lichtenstein, 14 mars 2024 16:00, .

Textile et architecture, du Moyen Âge à la Modernité Jeudi 14 mars 2024, 17h00 INHA, Galerie Colbert, Auditorium Jacqueline Lichtenstein

À l’occasion de la parution de l’ouvrage collectif Textile in Architecture, from the Middle Ages to Modernism en 2023, les directeurs de la publication, Patricia Blessing, Basile Baudez et Didem Ekici, se proposent de réfléchir aux rapports entre textile et architecture à la fois dans les mondes islamique et européen. Leur ouvrage reflète les tendances récentes de la recherche, en intégrant les objets textiles dans le champ de l’architecture à travers trois modalités : « Espaces rituels », « Intérieurs privés et publics » et « Matérialités et traduction de matérialité ». Durant la conférence, ces modalités seront discutées en miroir dans l’art et l’architecture islamique et la tradition occidentale.

Comité scientifique

Éloïse Brac de la Perrière (INHA), Khalid Chakor Alami (BnF), François Déroche (Collège de France), Maxime Durocher (Sorbonne Université), Michaël Feener (université de Tokyo), Alain Fouad George (université d’Oxford), Nathalie Ginoux (OPUS, Sorbonne Université), Scott Redford (SOAS, université de Londres)

Parmi les intervenants et les intervenantes

Basile Baudez (université de Princeton), Patricia Blessing (université Stanford), Didem Ekici (université de l’Illinois)

Domaine de recherche

Domaine Histoire de l’art du ive au xve siècle

INHA, Galerie Colbert, Auditorium Jacqueline Lichtenstein 2 rue Vivienne 75002 Paris 75002 Quartier du Palais Royal Paris Île-de-France

Plafond peint sur le modèle d’une tente (période hamidienne).

Mosquée Çapanoğlu , 1779, Yozgat, Turquie. © Emily Neumeier