Le musée disparu, trente ans après : retour sur le chemin parcouru Mercredi 28 février 2024, 18h30 INHA, Galerie Colbert, Auditorium Jacqueline Lichtenstein

Il y a près de trente ans, en 1995, Hector Feliciano publiait Le musée disparu, un livre sur les spoliations d’œuvres d’art qui fit grand bruit : il mettait aussi en lumière l’inaction des musées qui conservaient des œuvres à l’origine douteuse. Une nouvelle période s’ouvrait alors, non sans tensions, consacrée à de nouvelles recherches, bientôt suivies par la reprise des restitutions.

Hector Feliciano a accepté de se pencher sur le chemin parcouru depuis la parution de son ouvrage fondateur. A-t-on progressé ? Quel regard porte-t-il sur la recherche d’aujourd’hui ?

Le musée disparu est-il retrouvé ? Les collections dispersées sont-elles réapparues ? Les traces sont-elles enfin dévoilées ?

Intervenant

Hector Feliciano (journaliste et auteur)

A propos de ce séminaire

Ce séminaire explore le champ de la recherche relative à la spoliation des biens culturels, à la provenance des œuvres d’art, et aux conséquences de la perte et de la disparition des biens. Il est mené en collaboration avec la Mission de recherche et de restitution des biens culturels spoliés entre 1933 et 1945 du ministère de la Culture, et avec l’Institut national du patrimoine. La nouvelle programmation de l’année 2023 poursuit le champ d’investigation déjà élargi au contexte, à la signification et aux conséquences des recherches de provenance et des restitutions d’œuvres d’art.

Le séminaire s’intéresse également aux artistes et écrivains inspirés aujourd’hui par les thèmes de la spoliation, de la disparition et de la recherche des traces.

En partenariat avec la Mission de recherche et de restitution des biens culturels spoliés entre 1933 et 1945 (ministère de la Culture) et l’Institut national du patrimoine

Comité scientifique

Séverine Blenner-Michel (Inp), Ines Rotermund-Reynard (INHA), David Zivie (Mission de recherche et de restitution des biens culturels spoliés entre 1933 et 1945 du ministère de la Culture)

Programme de recherche

« Répertoire des acteurs du marché de l’art en France sous l’Occupation (1940-1945) », cheffe de projet Ines Rotermund-Reynard (domaine Histoire des collections, histoire des institutions artistiques et culturelles, économie de l’art)

INHA, Galerie Colbert, Auditorium Jacqueline Lichtenstein 2 rue Vivienne 75002 Paris 75002 Quartier du Palais Royal Paris Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Couverture de l’ouvrage, Le musée disparu. Enquête sur le pillage des oeuvres d’art en France par les Nazis, Hector Feliciano, Austral, 1995