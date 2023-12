Regard sur l’Arménie d’avant 1914 : deux albums de Dmitri Ermakov INHA, Galerie Colbert, Auditorium Jacqueline Lichtenstein, 30 janvier 2024 17:15, .

Regard sur l’Arménie d’avant 1914 : deux albums de Dmitri Ermakov Mardi 30 janvier 2024, 18h15 INHA, Galerie Colbert, Auditorium Jacqueline Lichtenstein

En 2020, l’INHA a acquis deux épais albums de photographies réalisées par le célèbre photographe Dmitri Ermakov (1845-1916) lors d’expéditions menées dans le gouvernorat d’Erevan par le père de l’ethnographie arménienne, Yervand Lalayan. Ces images des populations et du patrimoine arméniens complètent les collections existantes, et les 110 000 images réalisées des années 1950 à 2010 par Jean-Michel et Nicole Thierry, spécialistes des arts d’Arménie, de Géorgie et de Cappadoce, reçues en don en 2017.

Intervenants

Jérôme Delatour (INHA), Sipana Tchakerian (INHA)

__

A propos de ce cycle

La Bibliothèque nationale de France, l’Institut national d’histoire de l’art et l’École nationale des chartes organisent la douzième édition du cycle les « Trésors de Richelieu », où conservateurs, chargés de collections, historiens de l’art, du spectacle, de la musique, de la littérature, et spécialistes des textes partagent leurs savoirs avec un large public. À chaque conférence, des œuvres d’art, des manuscrits, des costumes ou des partitions musicales sortent exceptionnellement des magasins de la BnF, de l’INHA et de l’ENC pour être présentés en direct à l’aide d’une caméra, qui en reproduit les plus infimes détails sur le grand écran de l’auditorium de la galerie Colbert.

En partenariat avec la Bibliothèque nationale de France et l’École nationale des Chartes

Comité scientifique

Charlotte de Foras (ENC), Carole Gascard (INHA), Cécile Hamon (BnF), Frédéric Ramires (BnF), Gennaro Toscano (BnF)

INHA, Galerie Colbert, Auditorium Jacqueline Lichtenstein 2 rue Vivienne 75002 Paris 75002 Quartier du Palais Royal Paris Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-30T18:15:00+01:00 – 2024-01-30T19:30:00+01:00

« Dmitri Ermakov, monastère de Kecharis (Arménie), portail sud de l’église Sourb-Grigor (Saint-Georges), 1908, cliché 15849, épreuve sur papier albuminé. Paris, bibliothèque de l’Institut national d’histoire de l’art. Fol Phot 77 (1), f. 4v. »