Un nouveau regard sur les sources d’archives Mercredi 24 janvier 2024, 18h30 INHA, Galerie Colbert, Auditorium Jacqueline Lichtenstein

Vincent Tuchais, archiviste aux Archives de Paris, reviendra sur des fonds essentiels conservés aux Archives de Paris pour la recherche des œuvres spoliées ou vendues sur le marché de l’art pendant la période de l’Occupation, et notamment les archives des commissaires-priseurs.

Intervenant

Vincent Tuchais (Archives de Paris)

A propos de ce séminaire

Pourquoi recherche-t-on les œuvres d’art ? Pourquoi s’intéresse-t-on aux œuvres d’art plus qu’à d’autres biens spoliés ? Quelles sont les conséquences d’une restitution pour les descendants de personnes spoliées ? Qu’est-ce que restituer veut dire, pour les descendants des spoliés ou pour les musées ?

Chercheurs de provenance, historiens de l’art, historiens, juristes, mais aussi artistes et écrivains retracent le parcours des œuvres, et font vivre le souvenir des hommes et des femmes qui furent spoliés.

En partenariat avec la Mission de recherche et de restitution des biens culturels spoliés entre 1933 et 1945 (ministère de la Culture) et l’Institut national du patrimoine

Comité scientifique

Séverine Blenner-Michel (Inp), France Nerlich (INHA), Juliette Trey (INHA), David Zivie (mission de recherche et de restitution des biens culturels spoliés entre 1933 et 1945 du ministère de la Culture)

Programme de recherche

« Répertoire des acteurs du marché de l’art en France sous l’Occupation (1940-1945) » (domaine Histoire des collections, histoire des institutions artistiques et culturelles, économie de l’art)

INHA, Galerie Colbert, Auditorium Jacqueline Lichtenstein 2 rue Vivienne 75002 Paris 75002 Quartier du Palais Royal Paris Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-24T18:30:00+01:00 – 2024-01-24T20:00:00+01:00

Jacques Cannone, Hôtel Drouot, 5 juin 1942, sous le marteau du commisseur-priseur Maître Alphonse Bellier, assisté par les experts André Schoeller et Martin Fabiani

© Musée Carnavalet/Roger-Viollet