Des mousquetaires de papier INHA, Galerie Colbert, Auditorium Jacqueline Lichtenstein, 16 janvier 2024 17:15, .

Des mousquetaires de papier Mardi 16 janvier 2024, 18h15 INHA, Galerie Colbert, Auditorium Jacqueline Lichtenstein

En 1647, un certain Étienne Migon publie un livre qui porte le nom de Maréchal de bataille, un ouvrage né sous la plume d’un non moins mystérieux Sr de Lostelneau. Représentatif des problématiques guerrières de son temps, l’ouvrage nous fait prendre conscience des besoins d’innovation en matière de typographie, et des recherches alors menées pour « mettre en livre » ce qui ne pouvait pas l’être auparavant.

Intervenants

Rémi Mathis (ENC), Julien Wilmart (docteur et agrégé d’histoire)

__

A propos de ce cycle

La Bibliothèque nationale de France, l’Institut national d’histoire de l’art et l’École nationale des chartes organisent la douzième édition du cycle les « Trésors de Richelieu », où conservateurs, chargés de collections, historiens de l’art, du spectacle, de la musique, de la littérature, et spécialistes des textes partagent leurs savoirs avec un large public. À chaque conférence, des œuvres d’art, des manuscrits, des costumes ou des partitions musicales sortent exceptionnellement des magasins de la BnF, de l’INHA et de l’ENC pour être présentés en direct à l’aide d’une caméra, qui en reproduit les plus infimes détails sur le grand écran de l’auditorium de la galerie Colbert.

En partenariat avec la Bibliothèque nationale de France et l’École nationale des Chartes

Comité scientifique

Charlotte de Foras (ENC), Carole Gascard (INHA), Cécile Hamon (BnF), Frédéric Ramires (BnF), Gennaro Toscano (BnF)

INHA, Galerie Colbert, Auditorium Jacqueline Lichtenstein 2 rue Vivienne 75002 Paris 75002 Quartier du Palais Royal Paris Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-16T18:15:00+01:00 – 2024-01-16T19:30:00+01:00

2024-01-16T18:15:00+01:00 – 2024-01-16T19:30:00+01:00

« Dmitri Ermakov, monastère de Kecharis (Arménie), portail sud de l’église Sourb-Grigor (Saint-Georges), 1908, cliché 15849, épreuve sur papier albuminé.

Paris, bibliothèque de l’Institut national d’histoire de l’art. Fol Phot 77 (1), f. 4v. »