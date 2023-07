L’estampe « moderne » dans les collections de la première Bibliothèque d’art et d’archéologie INHA, Galerie Colbert, Auditorium Jacqueline Lichtenstein, 14 décembre 2023, .

L’estampe « moderne » dans les collections de la première

Bibliothèque d’art et d’archéologie 14 et 15 décembre INHA, Galerie Colbert, Auditorium Jacqueline Lichtenstein

Le cabinet d’estampes de la première BAA compte 12 500 pièces, réparties en deux ensembles, les « estampes anciennes » et les « estampes modernes ». Il s’agira de se concentrer sur le cabinet d’estampes modernes – c’est-à-dire dédié à la création contemporaine au sein de la bibliothèque – en interrogeant sa constitution et son statut particulier dans le projet de Doucet. Des spécialistes de l’estampe des xixe et xxe siècles interrogeront la forme et le contenu de ce cabinet très singulier, en s’intéressant au choix des artistes et à la nature des épreuves collectées, à la lumière des conceptions de l’estampe développées au début du xxe siècle. La journée mettra en regard le fonds de la BAA et d’autres collections contemporaines de même nature, en France comme à l’étranger, avec deux objectifs : évaluer avec précision son contenu, et identifier l’apport de la BAA à la connaissance des estampes et à leur collectionnisme en France et en Europe.

En partenariat avec l’université Rennes 2

Comité scientifique

Ilaria Andreoli (INHA), Victor Claass (INHA), Pascale Cugy (université de Rennes 2), Carole Gascard (INHA), Marie Gispert (université Paris 1 Panthéon-Sorbonne), Nathalie Muller (INHA), Emmanuel Pernoud (université Paris 1 Panthéon-Sorbonne), Philippe Sénéchal (université de Picardie Jules Verne)

Parmi les intervenants et les intervenantes

Camille Belvèze (université Paris 1 Panthéon-Sorbonne), Céline Chicha (BnF), Victor Claass (INHA), Pascale Cugy (université de Rennes 2), Dario Gamboni (université de Genève), Marie Gispert (université Paris 1 Panthéon-Sorbonne), Stéphanie Guex (Cabinet cantonal des estampes – musée Jenisch Vevey), Guillermo Juberías Gracia (université de Rennes 2), Lauren Laz (musée Angladon-collection Jacques Doucet, Avignon), Anne Leonard (Clark Art Institute, Williamstown), Astrid Mallick (Sorbonne Université – mairie de Nancy), Michel Melot (ancien directeur de l’Inventaire général du patrimoine culturel), Nathalie Muller (INHA), Emmanuel Pernoud (université Paris 1 Panthéon-Sorbonne), Clara Rocca (Petit Palais – musée des BeauxArts de la Ville de Paris), Fleur Roos Rosa de Carvalho (The Getty Paper Project – musée Van Gogh, Amsterdam), Vibeke Röstorp (historienne de l’art), Britany Salsbury (Cleveland Museum of Art), Valérie Sueur (BnF)

INHA, Galerie Colbert, Auditorium Jacqueline Lichtenstein 2 rue Vivienne 75002 Paris 75002 Quartier du Palais Royal Paris Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-14T09:30:00+01:00 – 2023-12-14T18:00:00+01:00

2023-12-15T09:30:00+01:00 – 2023-12-15T18:00:00+01:00

Bon à payer du Cabinet d’estampes modernes de la Bibliothèque d’Art et d’Archéologie, BINHA, Bibliothèque d’Art et d’Archéologie Jacques Doucet, Archives 182/1/34 (Jean Deville), #280