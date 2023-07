Portraits royaux. Représenter le roi sur pierre fine et sur métal dans la première moitié du XVIIe siècle INHA, Galerie Colbert, Auditorium Jacqueline Lichtenstein, 12 décembre 2023, .

Portraits royaux. Représenter le roi sur pierre fine et sur métal dans la première moitié du XVIIe siècle Mardi 12 décembre, 18h15 INHA, Galerie Colbert, Auditorium Jacqueline Lichtenstein

L’acquisition récente d’un portrait en camée du tout jeune Louis XIII, devenu roi à huit ans et demi à la mort de son père Henri IV, est venue compléter un ensemble de portraits royaux gravés dans des pierres fines aux couleurs variées, agates et sardonyx, jaspe sanguin, cornaline, grenat… La glyptique, ou art de la gravure sur pierres fines, en relief (camée) ou en creux (intaille), en pleine expansion à la Renaissance où artistes et collectionneurs redécouvrent l’art antique, connaît un déclin au xviie siècle. Les artistes et leur production restent peu connus. Cette acquisition est l’occasion de se pencher sur cet art de cour en comparant camées et médailles, qui offrent des portraits très proches, et en replaçant ces œuvres dans le contexte politique troublé de la fin du xvie et du début du xviie siècle, avec un accent particulier sur le travail et l’art du portrait royal de Guillaume Dupré.

Intervenants

Mathilde Avisseau Broustet (BnF), Mark Jones (ancien directeur du Victoria and Albert Museum et des National Museums of Scotland)

A propos de ce séminaire

L’Institut national d’histoire de l’art, la Bibliothèque nationale de France et l’École nationale des chartes organisent la 13e édition du cycle « Trésors de Richelieu », où conservateurs, chargés de collections, historiens de l’art, du spectacle, de la mode, de la musique, de la littérature, et spécialistes des textes partagent leurs savoirs avec un plus large public.

À chaque conférence, des œuvres d’art, des manuscrits, des costumes ou des partitions musicales sortent exceptionnellement des magasins de la BnF, de l’INHA et de l’ENC. Ils sont présentés en direct à l’aide d’une caméra, qui en reproduit les plus infimes détails sur le grand écran de l’auditorium de la galerie Colbert.

En partenariat avec la Bibliothèque nationale de France et l’École nationale des chartes

Comité scientifique

Muriel Couton (BnF), Charlotte de Foras (ENC), Carole Gascard (INHA), Frédéric Ramires (BnF), Gennaro Toscano (BnF)

INHA, Galerie Colbert, Auditorium Jacqueline Lichtenstein 2 rue Vivienne 75002 Paris 75002 Quartier du Palais Royal Paris Île-de-France

2023-12-12T18:15:00+01:00 – 2023-12-12T19:30:00+01:00

