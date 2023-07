Façons de regarder, manières d’interpréter. François Lissarrague et les images INHA, Galerie Colbert, Auditorium Jacqueline Lichtenstein, 27 novembre 2023, .

et les images 27 – 29 novembre INHA, Galerie Colbert, Auditorium Jacqueline Lichtenstein

François Lissarrague a dédié sa vie de chercheur à l’étude des images de la Grèce antique. Pionnier de l’anthropologie de la Grèce antique dans le sillage de Vernant et du groupe qui l’entourait, il a ouvert la voie à une approche renouvelée des vases grecs, qui s’est épanouie en une série de livres et d’innombrables articles. Son travail dans les musées, et les nombreuses expositions qu’il a patronnées ou auxquelles il a participé lui ont valu une réputation internationale, et des invitations à enseigner dans le monde entier, tant en Europe qu’aux États-Unis, au Brésil et en Australie. Directeur d’études à l’EHESS à partir de 1996, il a été l’inspirateur des travaux de dizaines d’étudiants et de collègues. Ce colloque organisé en sa mémoire souhaite revenir sur son apport novateur à l’histoire de l’art antique, comme à l’étude des collections de vases grecs et de leur longue histoire. Les interventions de ses collègues, étudiants et souvent amis témoigneront de la place de ses travaux et de l’influence de ses méthodes dans des branches variées de la recherche historique.

En partenariat avec le laboratoire Anthropologie et Histoire des Mondes Antiques (ANHIMA) et l’École des hautes études en sciences sociales (EHESS)

Comité scientifique

Vincent Azoulay (EHESS), Cécile Colonna (INHA), Véronique Dasen (université de Fribourg), Cecilia D’Ercole (EHESS), Nikolaus Dietrich (université d’Heidelberg), Jasper Gaunt (collection Al-Thani), Florence Gherchanoc (Université Paris Cité), Nikolina Kéi (ANHIMA), Adrienne Lezzi-Hafner (éditions Akanthus), Guy Mayaud (INHA), Mauro Menichetti (université de Salerne), Pauline Schmitt-Pantel (université Paris 1 Panthéon-Sorbonne), Alain Schnapp (université Paris 1 Panthéon-Sorbonne), Marie-Christine Villanueva-Puig (EHESS), Dyfri Williams (université libre de Bruxelles), Stéphanie Wyler (Université Paris Cité)

Parmi les intervenants et les intervenantes pressentis

Vincent Azoulay (EHESS), Monica Baggio (université de Padoue), Marie-Amélie Bernard (ANHIMA), Hélène Collard (université de Liège), Cécile Colonna (INHA), Anne Coulié (musée du Louvre), Sonia Dartou (université d’Évry), Véronique Dasen (université de Fribourg), Louise Detrez (BnF), Nikolaus Dietrich (université d’Heidelberg), Jasper Gaunt (collection Al-Thani), Georg Gerleigner (Académie bavaroise des sciences ∕ université de Bâle), Florence Gherchanoc (Université Paris Cité), Raimon Graells i Fabregat (université d’Alicante), Valérie Huet (Centre Jean Bérard, Naples), Nikolina Kéi (ANHIMA), Élise Lehoux (université Paris Nanterre), Natacha Massar (musées royaux d’Art et d’Histoire, Bruxelles), Mauro Menichetti (université de Salerne), Marta Pedrina (université de Padoue), Vinciane Pirenne-Delforge (Collège de France), François Pouillon (EHESS), Victoria Sabetai (Académie d’Athènes), Susanna Sarti (surintendance de Florence), Jean-Claude Schmitt (EHESS), Alain Schnapp (université Paris 1 PanthéonSorbonne), Carlo Severi (EHESS), Adrian Stähli (université Harvard), Dyfri Williams (université libre de Bruxelles), Stéphanie Wyler (Université Paris Cité), Vasiliki Zachari (EHESS)

INHA, Galerie Colbert, Auditorium Jacqueline Lichtenstein 2 rue Vivienne 75002 Paris 75002 Quartier du Palais Royal Paris Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-27T09:00:00+01:00 – 2023-11-27T18:00:00+01:00

2023-11-29T09:00:00+01:00 – 2023-11-29T18:00:00+01:00

François Lissarrague au Cabinet des Médailles, 2013, extrait de Les dieux et les morts, Histoires courtes, Jean-François Dars et Anne Papillault.