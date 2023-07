La recherche de provenance en Suisse et la situation du Kunsthaus de Zurich INHA, Galerie Colbert, Auditorium Jacqueline Lichtenstein, 22 novembre 2023, .

Alors que la Confédération helvétique s’apprête à créer une commission de restitution des biens culturels spoliés, le Kunsthaus de Zurich annonce le développement d’une « nouvelle stratégie pour la recherche de provenance ». S’agit-il d’un changement plus général observé en Suisse quant au renforcement des politiques de recherche et de restitution des biens spoliés ? Joachim Sieber, chercheur de provenance au Kunsthaus de Zurich, évoquera la situation actuelle en Suisse, alors que l’historienne de l’art Iris Bruderer-Oswald présentera sa biographie de Wilhelm Wartmann, qui a dirigé le célèbre musée de Zurich pendant 40 ans. Après 1933, il a eu un rôle crucial pour un certain nombre de collectionneurs d’art moderne fuyant le nazisme, en accueillant leurs collections ou en organisant des expositions d’artistes dits « dégénérés » selon l’Allemagne nazie.

Iris Bruderer-Oswald (historienne de l’art), Joachim Sieber (Kunsthaus Zurich et cofondateur de l’Association suisse de recherche en provenance)

Ce séminaire explore le champ de la recherche relative à la spoliation des biens culturels, à la provenance des œuvres d’art, et aux conséquences de la perte et de la disparition des biens. Il est mené en collaboration avec la Mission de recherche et de restitution des biens culturels spoliés entre 1933 et 1945 du ministère de la Culture, et avec l’Institut national du patrimoine. La nouvelle programmation de l’année 2023 poursuit le champ d’investigation déjà élargi au contexte, à la signification et aux conséquences des recherches de provenance et des restitutions d’œuvres d’art.

Le séminaire s’intéresse également aux artistes et écrivains inspirés aujourd’hui par les thèmes de la spoliation, de la disparition et de la recherche des traces.

En partenariat avec la Mission de recherche et de restitution des biens culturels spoliés entre 1933 et 1945 (ministère de la Culture) et l’Institut national du patrimoine

Séverine Blenner-Michel (Inp), Ines Rotermund-Reynard (INHA), David Zivie (Mission de recherche et de restitution des biens culturels spoliés entre 1933 et 1945 du ministère de la Culture)

« Répertoire des acteurs du marché de l’art en France sous l’Occupation (1940-1945) », cheffe de projet Ines Rotermund-Reynard (domaine Histoire des collections, histoire des institutions artistiques et culturelles, économie de l’art)

2023-11-22T18:30:00+01:00 – 2023-11-22T20:00:00+01:00

La galerie des Batailles du château de Versailles, prise par un soldat allemand (entre juin 1940 et août 1944)