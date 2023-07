Lancement du livre La Biennale internationale des jeunes artistes. Paris, 1959-1985 INHA, Galerie Colbert, Auditorium Jacqueline Lichtenstein, 21 novembre 2023, .

Pour célébrer la parution du premier ouvrage sur la Biennale de Paris, des projections de films et d’émissions télévisuelles proposeront de parcourir cette manifestation à travers quelques moments choisis de ses vingt-six ans d’existence. Ce parcours fera écho à la multiplicité de lectures historiques déployée dans le livre, selon que l’on privilégie la dimension internationale de la Biennale, les formes d’art exposées, la réception des œuvres, le contexte géopolitique ou l’histoire des institutions. Issu d’un programme de recherche de l’INHA et riche de trente-cinq textes d’auteurs de différents pays et spécialités, l’ouvrage invite à historiciser la « biennalisation » de l’art contemporain.

En partenariat avec l’Institut national de l’audiovisuel

Comité scientifique

Mathilde Arnoux (Centre allemand d’histoire de l’art-DFK), Paula Barreiro-López (université Toulouse Jean-Jaurès), Jérôme Bazin (université Paris-Est Créteil Val-de-Marne), Nathalie Boulouch (université Rennes 2), Pauline Chevalier (INHA), Sophie Derrot (INHA), Elitza Dulguerova (université Paris 1 Panthéon-Sorbonne), Mica Gherghescu (Bibliothèque Kandinsky, Centre Georges-Pompidou), Catherine Gonnard (Institut national de l’audiovisuel), Antje Kramer-Mallordy (université de Rennes 2), Laurence Le Poupon (Archives de la critique d’art)

Programme de recherche

« 1959-1985, au prisme de la Biennale de Paris » (domaine Histoire de l’art du XVIIIe au XXIe siècle)

Parmi les intervenants et intervenantes

Paula Barreiro-Lopez (université Toulouse Jean-Jaurès), Elitza Dulguerova (université Paris 1 Panthéon-Sorbonne), Catherine Gonnard (Institut national de l’audiovisuel)

INHA, Galerie Colbert, Auditorium Jacqueline Lichtenstein 2 rue Vivienne 75002 Paris 75002 Quartier du Palais Royal Paris Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-21T18:00:00+01:00 – 2023-11-21T20:00:00+01:00

Robert César, Biennale de Paris, 1965, vue d’extérieur. © Archives de la critique d’art, Rennes