Voyage en clichés-verre avec Camille Corot INHA, Galerie Colbert, Auditorium Jacqueline Lichtenstein, 14 novembre 2023, .

Voyage en clichés-verre avec Camille Corot Mardi 14 novembre, 18h15 INHA, Galerie Colbert, Auditorium Jacqueline Lichtenstein

Né au xixe siècle dans le sillage du daguerréotype, le cliché-verre est une technique associant gravure et photographie. À partir d’une dizaine de tirages de Camille Corot acquis par Jacques Doucet en 1906, cette séance évoquera l’histoire et la part expérimentale de ce procédé singulier. Rares, minutieux et intrigants, ces petits formats réalisés par l’artiste dans la dernière partie de sa carrière traduisent ses recherches menées sans relâche autour des notions du souvenir et de la réitération.

Intervenants

Victor Claass (INHA), Baptiste Roelly (château de Chantilly)

A propos de ce séminaire

L’Institut national d’histoire de l’art, la Bibliothèque nationale de France et l’École nationale des chartes organisent la 13e édition du cycle « Trésors de Richelieu », où conservateurs, chargés de collections, historiens de l’art, du spectacle, de la mode, de la musique, de la littérature, et spécialistes des textes partagent leurs savoirs avec un plus large public.

À chaque conférence, des œuvres d’art, des manuscrits, des costumes ou des partitions musicales sortent exceptionnellement des magasins de la BnF, de l’INHA et de l’ENC. Ils sont présentés en direct à l’aide d’une caméra, qui en reproduit les plus infimes détails sur le grand écran de l’auditorium de la galerie Colbert.

En partenariat avec la Bibliothèque nationale de France et l’École nationale des chartes

Comité scientifique

Muriel Couton (BnF), Charlotte de Foras (ENC), Carole Gascard (INHA), Frédéric Ramires (BnF), Gennaro Toscano (BnF)

INHA, Galerie Colbert, Auditorium Jacqueline Lichtenstein 2 rue Vivienne 75002 Paris 75002 Quartier du Palais Royal Paris Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-14T18:15:00+01:00 – 2023-11-14T19:30:00+01:00

2023-11-14T18:15:00+01:00 – 2023-11-14T19:30:00+01:00

Jean-Baptiste Camille Corot, Souvenir d’Eza, cliché-verre, 1874. 12,3 × 17,2 cm.

Paris, bibliothèque de l’Institut national d’histoire de l’art, collections Jacques Doucet, EM COROT 20