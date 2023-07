Les Saulmann et les Breslauer, des familles allemandes au cœur des persécutions INHA, Galerie Colbert, Auditorium Jacqueline Lichtenstein, 19 octobre 2023, .

Les Saulmann et les Breslauer, des familles allemandes au cœur des persécutions Jeudi 19 octobre, 18h30 INHA, Galerie Colbert, Auditorium Jacqueline Lichtenstein

Après la restitution en avril 2023 de deux œuvres d’art spoliées aux ayants droit d’Ernst et Agathe Saulmann, le sort dramatique de ce couple mais aussi des familles Breslauer, dont était issue Agathe Saulmann, mérite que leur soit consacrée une séance du séminaire. Ces familles allemandes très engagées sur la scène intellectuelle et artistique furent persécutées parce que juives.

Felix de Marez Oyens, expert en livres anciens, ayant droit d’Ernst et Agathe Saulmann et proche de Bernd Breslauer, reviendra sur leurs parcours, une histoire peu connue, mais représentative de destins faits de menaces, de survie et de tragédie.

Intervenant

Felix de Marez Oyens (expert en livres anciens et ayant droit d’Agathe et Ernst Saulmann)

A propos de ce séminaire

Ce séminaire explore le champ de la recherche relative à la spoliation des biens culturels, à la provenance des œuvres d’art, et aux conséquences de la perte et de la disparition des biens. Il est mené en collaboration avec la Mission de recherche et de restitution des biens culturels spoliés entre 1933 et 1945 du ministère de la Culture, et avec l’Institut national du patrimoine. La nouvelle programmation de l’année 2023 poursuit le champ d’investigation déjà élargi au contexte, à la signification et aux conséquences des recherches de provenance et des restitutions d’œuvres d’art.

Le séminaire s’intéresse également aux artistes et écrivains inspirés aujourd’hui par les thèmes de la spoliation, de la disparition et de la recherche des traces.

En partenariat avec la Mission de recherche et de restitution des biens culturels spoliés entre 1933 et 1945 (ministère de la Culture) et l’Institut national du patrimoine

Comité scientifique

Séverine Blenner-Michel (Inp), Ines Rotermund-Reynard (INHA), David Zivie (Mission de recherche et de restitution des biens culturels spoliés entre 1933 et 1945 du ministère de la Culture)

Programme de recherche

« Répertoire des acteurs du marché de l’art en France sous l’Occupation (1940-1945) », cheffe de projet Ines Rotermund-Reynard (domaine Histoire des collections, histoire des institutions artistiques et culturelles, économie de l’art)

INHA, Galerie Colbert, Auditorium Jacqueline Lichtenstein 2 rue Vivienne 75002 Paris 75002 Quartier du Palais Royal Paris Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-19T18:30:00+02:00 – 2023-10-19T20:00:00+02:00

2023-10-19T18:30:00+02:00 – 2023-10-19T20:00:00+02:00

La galerie des Batailles du château de Versailles, prise par un soldat allemand (entre juin 1940 et août 1944)