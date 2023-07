Rencontre professionnelle : la recherche au musée INHA, Galerie Colbert, Auditorium Jacqueline Lichtenstein, 12 octobre 2023, .

Rencontre professionnelle : la recherche au musée Jeudi 12 octobre, 09h30 INHA, Galerie Colbert, Auditorium Jacqueline Lichtenstein

Cette journée de rencontre professionnelle abordera la question de la place de la recherche au sein des musées. Elle mettra en avant les spécificités de la recherche au sein des musées, et les moyens et les objectifs de cette recherche, à partir de plusieurs retours d’expérience et cas pratiques, discutés dans le cadre de tables rondes et présentés lors de focus.

Il s’agira de montrer que cette activité de recherche s’incarne dans des formes multiples, et également de mettre en avant l’apport que constituent les partenariats avec d’autres musées, instituts et laboratoires de recherche ou encore universités.

En partenariat avec le service des musées de France (direction générale des Patrimoines et de l’Architecture)

Parmi les intervenants et les intervenantes

Claire Barbillon (École du Louvre), Vincent Droguet (service des musées de France – SMF), Aude Fanlo (MuCEM), Estelle Guille des Buttes-Fresneau (SMF), Pauline Guyot (INHA), Valentina Hristova (Fondation des sciences du patrimoine), Armandine Malbois (MAD), Françoise Mardrus (musée du Louvre), Sara Martinetti (INHA), Rose-Marie Mousseaux (MAN), Federico Nurra (INHA), Daniele Rivoletti (université Clermont-Auvergne), Bertrand Tillier (Paris 1 Panthéon-Sorbonne)

INHA, Galerie Colbert, Auditorium Jacqueline Lichtenstein 2 rue Vivienne 75002 Paris 75002 Quartier du Palais Royal Paris Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-12T09:30:00+02:00 – 2023-10-12T18:00:00+02:00

Giulia Longo / musée Anne-de-Beaujeu (Moulins)