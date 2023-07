Poésie, musique et amour courtois au XIIIe siècle : le Chansonnier La Vallière (BnF, ms. français 24406) INHA, Galerie Colbert, Auditorium Jacqueline Lichtenstein, 10 octobre 2023, .

Poésie, musique et amour courtois au XIIIe siècle : le Chansonnier La Vallière (BnF, ms. français 24406) Mardi 10 octobre, 18h15 INHA, Galerie Colbert, Auditorium Jacqueline Lichtenstein

Joyau exceptionnel de la littérature médiévale daté de la fin du xiiie siècle, le Chansonnier La Vallière est un témoin hors pair de la vitalité des réseaux poétiques gravitant dans le sillage de la ville d’Arras, l’un des berceaux de la poésie vernaculaire française. Parmi les quelque 300 poésies chantées qu’il renferme, se trouvent des œuvres d’auteurs célèbres comme Adam de la Halle ou Pierre Moniot d’Arras, mais aussi des chansons uniques conservées dans ce seul manuscrit, composées par Philippe de Rémi ou d’autres trouvères picards méconnus.

À l’occasion de la présentation de ce manuscrit, une sélection de pièces emblématiques, présentées en miroir d’œuvres contemporaines, fera l’objet d’une performance de l’ensemble Alla Francesca, sous la direction de Brigitte Lesne.

Intervenants

Charlotte Denoël (BnF) et avec la participation de l’ensemble Alla Francesca : Mathias Lunghi et Camile Macinenti (chant), Brigitte Lesne (harpe médiévale et direction) Production Centre de musique médiévale de Paris, avec le soutien de la DRAC Île-de-France

A propos de ce séminaire

L’Institut national d’histoire de l’art, la Bibliothèque nationale de France et l’École nationale des chartes organisent la 13e édition du cycle « Trésors de Richelieu », où conservateurs, chargés de collections, historiens de l’art, du spectacle, de la mode, de la musique, de la littérature, et spécialistes des textes partagent leurs savoirs avec un plus large public.

À chaque conférence, des œuvres d’art, des manuscrits, des costumes ou des partitions musicales sortent exceptionnellement des magasins de la BnF, de l’INHA et de l’ENC. Ils sont présentés en direct à l’aide d’une caméra, qui en reproduit les plus infimes détails sur le grand écran de l’auditorium de la galerie Colbert.

En partenariat avec la Bibliothèque nationale de France et l’École nationale des chartes

Comité scientifique

Muriel Couton (BnF), Charlotte de Foras (ENC), Carole Gascard (INHA), Frédéric Ramires (BnF), Gennaro Toscano (BnF)

INHA, Galerie Colbert, Auditorium Jacqueline Lichtenstein 2 rue Vivienne 75002 Paris 75002 Quartier du Palais Royal Paris Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-10T18:15:00+02:00 – 2023-10-10T19:30:00+02:00

Recueil de chansons, etc., 1201-1300, Parchemin.i et 155 feuillets à 2 col. 285 × 195 mm. Reliure maroquin rouge. Manuscrit en français, Bibliothèque nationale de France. Département des Manuscrits, Français 24406