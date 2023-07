Lancement du « Répertoire des contredanses (1762-1788) » INHA, Galerie Colbert, Auditorium Jacqueline Lichtenstein, 27 septembre 2023, .

Lancement du « Répertoire des contredanses (1762-1788) » Mercredi 27 septembre, 17h00 INHA, Galerie Colbert, Auditorium Jacqueline Lichtenstein

Peut-on transmettre une danse par une partition ? En 1762 apparaît le Répertoire des bals, publication qui propose un modèle de partition de contredanse figurant les schémas des déplacements et portées musicales, et répondant au développement d’une pratique plus populaire des danses de société. Un millier de partitions de contredanse sont ainsi publiées jusqu’en 1788. Après deux ans d’enquête dans les bibliothèques françaises et internationales, la base de données proposera de croiser recueils factices et séries éditoriales, permettant ainsi de reconstituer des réseaux de collaborations : un corpus remarquable pour l’histoire de la danse, mais aussi pour l’histoire du livre et de l’estampe.

Organisation

Pauline Chevalier (INHA) et Johanna Daniel (INHA)

Comité scientifique

Mathias Auclair (BnF), Benoît Cailmail (BnF), Pauline Chevalier (INHA), Johanna Daniel (INHA), Séverine Forlani (BnF), Marie Glon (université de Lille), Joël Huthwohl (BnF), Valérie Nonnenmacher (BnF)

Programme de recherche

« Chorégraphies. Écriture et dessin, signe et image, dans les processus de création et de transmission chorégraphiques » (domaine Histoire des disciplines et des techniques artistiques)

2023-09-27T17:00:00+02:00 – 2023-09-27T20:00:00+02:00

Partitions de contredanses publiées par Landrin (vers 1770). Paris, Bibliothèque nationale de France – Bibliothèque musée de l’Opéra