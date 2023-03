Soirée de lancement de l’ouvrage La Sculpture française, une passion américaine INHA, Galerie Colbert, Auditorium Jacqueline Lichtenstein Catégorie d’Évènement: Paris

Soirée de lancement de l’ouvrage La Sculpture française, une passion américaine INHA, Galerie Colbert, Auditorium Jacqueline Lichtenstein, 27 juin 2023, . Soirée de lancement de l’ouvrage La Sculpture française, une passion américaine Mardi 27 juin, 18h00 INHA, Galerie Colbert, Auditorium Jacqueline Lichtenstein Entrée libre sous réserve des places disponibles La sculpture française est partout aux États-Unis, dans l’espace public et dans les collections des musées. Depuis l’indépendance du pays, elle n’a cessé d’accompagner l’histoire américaine. Ce dialogue entre Laure de Margerie et Antoinette Le Normand-Romain nous permettra de redécouvrir cette histoire, et de comprendre les chemins de cette « passion américaine » empruntés par des collectionneurs, marchands et décorateurs, puis par des conservateurs et historiens d’art. Intervenantes

Antoinette Le Normand-Romain (conservatrice honoraire générale du patrimoine), Laure de Margerie (auteur) INHA, Galerie Colbert, Auditorium Jacqueline Lichtenstein 2 rue Vivienne 75002 Paris 75002 Quartier du Palais Royal Paris Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-27T18:00:00+02:00 – 2023-06-27T20:00:00+02:00

2023-06-27T18:00:00+02:00 – 2023-06-27T20:00:00+02:00

Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Lieu INHA, Galerie Colbert, Auditorium Jacqueline Lichtenstein Adresse 2 rue Vivienne 75002 Paris Departement Paris Lieu Ville INHA, Galerie Colbert, Auditorium Jacqueline Lichtenstein

INHA, Galerie Colbert, Auditorium Jacqueline Lichtenstein Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//

Soirée de lancement de l’ouvrage La Sculpture française, une passion américaine INHA, Galerie Colbert, Auditorium Jacqueline Lichtenstein 2023-06-27 was last modified: by Soirée de lancement de l’ouvrage La Sculpture française, une passion américaine INHA, Galerie Colbert, Auditorium Jacqueline Lichtenstein INHA, Galerie Colbert, Auditorium Jacqueline Lichtenstein 27 juin 2023 Auditorium Jacqueline Lichtenstein Galerie Colbert INHA

Paris