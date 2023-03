L’hôtel Drouot et le rôle du commissaire-priseur pendant l’Occupation INHA, Galerie Colbert, Auditorium Jacqueline Lichtenstein, 21 juin 2023, .

L’hôtel Drouot et le rôle du commissaire-priseur pendant l’Occupation Mercredi 21 juin, 18h30 INHA, Galerie Colbert, Auditorium Jacqueline Lichtenstein

Historienne de l’art, Isabelle Rouge-Ducos reviendra sur le développement du métier de commissaire-priseur, pour questionner de près son rôle pendant l’Occupation au sein de l’hôtel de Drouot, seule maison de ventes publiques alors active en France. L’échange avec Dominique Ribeyre, commissaire-priseur à Paris depuis 1975 et membre de la Commission pour l’indemnisation des victimes de spoliations (CIVS), permettra de s’interroger sur la place de la recherche de provenance aujourd’hui dans les maisons de vente, et sur le traitement de la question des œuvres d’art spoliées.

Intervenant et intervenante

Dominique Ribeyre (commissaire-priseur), Isabelle Rouge-Ducos (mission de recherche et de restitution des biens culturels spoliés entre 1933 et 1945 du ministère de la Culture))

À propos du séminaire : Patrimoine spolié pendant la période du nazisme (1933-1945) – Conséquences, mémoires et traces de la spoliation

Organisé depuis 2019, ce séminaire poursuit le champ d’investigation. Les questions restent nombreuses : pourquoi recherche-t-on les œuvres d’art ? Pourquoi s’intéresse-t-on aux œuvres d’art plus qu’à d’autres biens spoliés ? Quelles sont les conséquences d’une restitution pour les descendants de personnes spoliées ? Qu’est-ce que restituer veut dire, pour les descendants des spoliés, ou pour les musées ? Le séminaire s’intéresse également aux artistes et écrivains inspirés aujourd’hui par les thèmes de la spoliation, de la disparition et de la recherche des traces. Au côté des chercheurs de provenance, des historiens de l’art, des historiens et des juristes, ces créateurs font vivre à travers leurs œuvres le souvenir des hommes et des femmes qui furent spoliés.

En partenariat avec la mission de recherche et de restitution des biens culturels spoliés entre 1933 et 1945 (ministère de la Culture) et l’Institut national du patrimoine

Comité scientifique

Séverine Blenner-Michel (INP), Ines Rotermund-Reynard (INHA), David Zivie (mission de recherche et de restitution des biens culturels spoliés entre 1933 et 1945 du ministère de la Culture)

Programme de recherche

« Répertoire des acteurs du marché de l’art en France sous l’Occupation (1940-1945) », cheffe de projet Ines Rotermund-Reynard (domaine Histoire des collections, histoire des institutions artistiques et culturelles, économie de l’art)

INHA, Galerie Colbert, Auditorium Jacqueline Lichtenstein 2 rue Vivienne 75002 Paris 75002 Quartier du Palais Royal Paris Île-de-France

2023-06-21T18:30:00+02:00 – 2023-06-21T20:00:00+02:00

Croquis d’Alphonse Bellier, probablement exécuté par Ludovic-Rodo Pissaro (1878-1952), fils de Camille Pissarro, dans son catalogue de la vente du 14 octobre 1942. Source : INHA, VP 1942/323.