Ce colloque propose de détailler l'histoire de la mise en collection des objets d'Afrique dans les collections occidentales. Il s'agit d'examiner, au plus près de la primo-acquisition des objets et de la sortie de leur contexte d'usage, les processus de muséalisation et patrimonialisation. Ce colloque propose ainsi d'écrire collectivement une histoire fine des collections s'attachant aux acteurs individuels comme aux contextes géopolitiques. Il propose aussi de reconsidérer la collection, comme cadre d'étude et mode d'écriture de l'histoire. Comité scientifique

Gaëlle Beaujean (musée du quai Branly-Jacques Chirac), Julien Bondaz (université de Lyon 2), Claire Bosc-Tiessé (INHA), Marie-Yvonne Curtis (CERFIG, Conakry), Coline Desportes (INHA), Fatima Fall (CRDS, Saint-Louis du Sénégal), Aurélien Gaborit (musée du quai Branly-Jacques Chirac), Alexandra Galitzine-Loumpet (CESSMA/ANR Retours), Elikya Kandot (musée de Boulogne-sur-Mer), Georges Magnier (musées de Reims), Pauline Monginot (INHA), Aurélien Pierre (musées de Rodez), Émilie Salaberry-Duhoux (MAAM, Angoulême). Comité d’organisation

Claire Bosc-Tiessé (INHA), Coline Desportes (INHA), Pauline Monginot (INHA) Programme de recherche

« Vestiges, indices, paradigmes : lieux et temps des objets d'Afrique (XIVe au XIXe siècle) » (domaine Histoire de l'art du XIVe au XIXe siècle)

