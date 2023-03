Projection : « Maudite soit la guerre », Alfred Machin (Belgique, 1914) INHA, Galerie Colbert, Auditorium Jacqueline Lichtenstein Catégorie d’Évènement: Paris

Projection : « Maudite soit la guerre », Alfred Machin (Belgique, 1914) INHA, Galerie Colbert, Auditorium Jacqueline Lichtenstein, 25 mai 2023, . Projection : « Maudite soit la guerre », Alfred Machin (Belgique, 1914) Jeudi 25 mai, 19h00 INHA, Galerie Colbert, Auditorium Jacqueline Lichtenstein Entré libre sous réserve des places disponibles En avant-première de la séance programmée au festival de l’histoire de l’art 2023, cette projection est organisée en partenariat avec le Centre national du cinéma et de l’image animée et dans le cadre du séminaire de master 2 de Dimitri Vezyroglou « Enjeux historiques du patrimoine cinématographique : programmation, édition, valorisation » (université Paris 1 Panthéon-Sorbonne). Maudite soit la guerre est un film belge sorti au cinéma en mai 1914 et réalisé par Alfred Machin. Ce mélodrame évoque, dans le contexte d’une guerre entre deux puissances imaginaires, la rivalité entre deux aviateurs sur fond d’histoire d’amour impossible. En partenariat avec le Centre national du cinéma et de l’image animée et l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne Intervenant

Dimitri Vezyroglou (université Paris 1 Panthéon-Sorbonne)

2023-05-25T19:00:00+02:00 – 2023-05-25T21:00:00+02:00 Une image du film du réalisateur belge Alfred Machin « Maudite soit la guerre », sorti en 1914 ©TCD-Prod.DB – Alamy Stock Photo

