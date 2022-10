La Ballade op. 38 de Frédéric Chopin INHA, Galerie Colbert, Auditorium Jacqueline Lichtenstein, 16 mai 2023, .

La Ballade op. 38 de Frédéric Chopin Mardi 16 mai 2023, 18h15 INHA, Galerie Colbert, Auditorium Jacqueline Lichtenstein

Réservation conseillée

Conférence – Concert

INHA, Galerie Colbert, Auditorium Jacqueline Lichtenstein 2 rue Vivienne 75002 Paris Quartier du Palais Royal 75002 Paris Île-de-France [{« link »: « https://www.inha.fr/_resources/AGENDA/2022-2023/LIVRET_TresorsRichelieu22-23_EXE.pdf »}]

Composée pendant le séjour de Chopin à Majorque entre 1836 et 1839 et éditée dès 1840 à Paris, la Ballade n° 2 est, contrairement à une idée reçue, à l’opposé des musiques descriptives chères aux romantiques. Construite exceptionnellement en deux sections de tonalités très éloignées, elle tranche dans la production de ce musicien de l’intime par les épisodes passionnés qui succèdent à la paisible sicilienne et amène l’interprète à s’interroger sur les intentions du compositeur.

Abondamment corrigé, le manuscrit autographe conservé dans les collections de la BnF a été utilisé pour la gravure avant de passer entre les mains de différents collectionneurs. S’inscrivant dans le processus de composition « ouvert » cher au pianiste-compositeur, il présente de nombreuses variantes de phrasé et de texte par rapport aux autres sources de référence et a suscité, à ce titre, depuis longtemps la curiosité des interprètes comme celle des musicologues, attachés comme Camille Saint Saëns à en décrypter le texte originel ou à y déceler des clés sur la place de l’improvisation dans l’activité de Chopin.

Intervenants

Evanghelia Stead (universités UVSQ Paris-Saclay), Isabelle Vazelle (INHA)

À propos de cet évènement

L’Institut national d’histoire de l’art, la Bibliothèque nationale de France et l’École nationale des chartes organisent la 12e édition du cycle les Trésors de Richelieu, où conservateurs, chargés de collections, historiens de l’art, du spectacle, de la mode, de la musique, de la littérature, et spécialistes des textes partagent leurs savoirs avec un plus large public.

À chaque conférence, des œuvres d’art, des manuscrits, des costumes ou des partitions musicales sortent exceptionnellement des magasins de la BnF, de l’INHA et de l’ENC pour être présentés en direct à l’aide d’une caméra, qui en reproduit les plus infimes détails sur le grand écran de l’auditorium de la galerie Colbert.

En partenariat avec la Bibliothèque nationale de France et l’École nationale des chartes

Comité scientifique

Muriel Couton (BnF), Charlotte de Foras (ENC), Sophie Lesiewicz (INHA), Frédéric Ramires (BnF), Gennaro Toscano (BnF)

Pour retrouver le programme du cycle 2022-2023 des Trésors de Richelieu, cliquez ici.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-16T18:15:00+02:00

2023-05-16T19:30:00+02:00

Frédéric Chopin, Ballade pour piano no 2 en fa majeur, 1839, page 9.