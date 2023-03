Sculpture. Une femme peut donc créer. Parcours, pratiques, visibilité et réception des sculptrices, XIXe-XXIe siècles INHA, Galerie Colbert, Auditorium Jacqueline Lichtenstein Catégorie d’Évènement: Paris

Au décès de Germaine Richier en 1959, l'Express titrait « Sculpture. Une femme peut donc créer ». Les représentations sociales ont longtemps tenu pour incompatibles la réserve associée à la condition féminine et l'imaginaire viril du métier de sculpteur. Si l'on ajoute les contraintes économiques de la sculpture traditionnelle, telles que le coût élevé des fontes, on mesure les obstacles multiples rencontrés par les sculptrices. Nombreuses sont pourtant les femmes à s'affirmer dans le champ de la sculpture à partir du XIXe siècle.

Ce colloque entend rassembler les recherches les plus récentes pour éclairer les parcours artistiques, la visibilité et la réception de l’œuvre des sculptrices du XIXe au XXIe siècle. Manifestation organisée à l’occasion des expositions Germaine Richier au Centre Pompidou (1er mars-12 juin 2023) et Sarah Bernhardt au Petit Palais (11 avril-18 août 2023) En partenariat avec le musée national d’art moderne – Centre Georges-Pompidou, l’université Paris 8 Vincennes – Saint-Denis, le musée d’Orsay, le musée Zadkine, le musée Rodin, le Petit Palais – musée des Beaux-Arts de la Ville de Paris, et AWARE Comité scientifique

Cécile Bargues (INHA), Cécile Bertran (musée Camille-Claudel), François Blanchetière (musée d’Orsay), Anne-Charlotte Cathelineau (Petit Palais), Cécilie Champy (musée Zadkine), Ariane Coulondre (Centre Georges-Pompidou), Hugo Daniel (Fondation Giacometti), Jean-Baptiste Delorme (CNAP), Franck Joubin (musée Rodin), Véronique Mattiussi (musée Rodin), Scarlett Reliquet (musée d’Orsay), Paul-Louis Rinuy (Paris 8), Matylda Taszycka (AWARE) Domaine de recherche

Histoire de l’art du XVIIIe au XXIe siècle Parmi les intervenants et les intervenantes

Eva Belgherbi (université de Poitiers/École du Louvre), Paula Birnbaum (université de San Francisco), Emilie Bouvard (Fondation Giacometti), Karen Benedicte Busk-Jepsen (Collection royale du Danemark), Özlem Dagoglu Gülin (Anadolu Kültür), Elsa Dos Santos (université Paris-Nanterre), Georgina G Gluzman (Conseil national de la recherche scientifique et technique, Argentine), Glafki Gotsi (université hellénique internationale, Thessalonique), Manon Grégoire (université Bordeaux Montaigne), Linda Hinners (musée national de Stockholm), Nina Meisel (AWARE), Claudine Mitchell (membre honoraire, école des beaux-arts, histoire de l’art et études culturelles, université de Leeds), Clémence Rinaldi (université Paris 1 Panthéon-Sorbonne), Katia Schaal (université de Poitiers), Alice Thomine-Berrada (Beaux-arts de Paris), Sarah Wilson (Institut Courtauld) Lieux et horaires

20 AVRIL, INHA, galerie Colbert, auditorium Jacqueline Lichtenstein

9H30-12H30

20 AVRIL, Centre Georges-Pompidou, petite salle

14H30-17H

21 AVRIL, musée d’Orsay, auditorium

9H30-12H30

21 AVRIL, Petit Palais, auditorium

14H30-17H INHA, Galerie Colbert, Auditorium Jacqueline Lichtenstein 2 rue Vivienne 75002 Paris 75002 Quartier du Palais Royal Paris Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-20T09:30:00+02:00 – 2023-04-20T12:30:00+02:00

Germaine Richier travaillant avec son modèle Nardone, début des années 1950, collection particulière © Luc Joubert

Lieu INHA, Galerie Colbert, Auditorium Jacqueline Lichtenstein Adresse 2 rue Vivienne 75002 Paris

