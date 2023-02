Rotondes : 2e congrès des jeunes chercheurs et chercheuses en histoire de l’art et archéologie INHA, Galerie Colbert, Auditorium Jacqueline Lichtenstein, 31 mars 2023, .

[SESSIONS PRINCIPALES]

Rotondes : 2e congrès des jeunes chercheurs et chercheuses en histoire de l’art et archéologie

En finir avec le canon ? Formation, continuité, rupture des références en histoire de l’art et archéologie

SESSIONS PRINCIPALES – JOUR 2

9h30 – Itinéraires du canon

Modération : Dina EIKELAND (INHA) et Virginia GROSSI (INHA)

Silvia MARCHESELLI (Sorbonne Université) — Interroger un foyer artistique “aux marges” : la peinture médiévale à Pise face au “canon” historiographique florentin

Alicia PERTOLDI (université Bordeaux Montaigne) — Comment se forme et se diffuse un canon architectural : le cas de Bordeaux ou « une cité classique » imposée, devenue référence

Victoria ARZHAEVA (université Paris Sciences et Lettres) — Raphaël dans l’art russe : de l’imitation à la mise en question de la référence canonique

10h30 – Discussion

11h00 – Pause

11h20 – Table ronde : Savant/populaire : le populaire échappe-t-il au canon ?

Justine BOHBOTE (Mucem)

Enguerrand LASCOLS (Mucem)

Margot NGUYEN (travailleuse de l’art indépendante, commissaire et poétesse)

14h30 – Entrer dans le canon ?

Modération : Euan WALL (INHA) et Ariane TEMKINE (INHA)

Cyprien CHEMINAT (université Clermont-Auvergne) — À la marge des canons, le canon dans la marge : la place du canon dans l’étude de la satire graphique napoléonienne

Anatole DIVOUX (EHESS) — Hubert Damisch gamer : histoire de l’art, canons et jeux vidéo

Marie BLANC (université Grenoble Alpes) — Le canon touristique dans l’œil des photographes : l’exemple de l’image de Prague

15h30 – Discussion

16h00 – Pause

16h20 – De la chair au canon. Corps, normes et (contre-)modèles

Modération : Mathilde LEÏCHLÉ (INHA) et Camille BELVÈZE (université Paris 1 Panthéon-Sorbonne)

Thomas REMY (université Paul-Valéry Montpellier 3 – université de Rome La Sapienza) — La sculpture d’Hercule à la Renaissance florentine comme pérennisation du modèle du corps masculin vertueux

Lilith LEBOT (Nantes Université) — Décolletés et portraits au XVIIe siècle en France : interroger les normes par un détail iconographique

Léna LÉVY (université Rennes 2) — Entre réappropriation et refus du canon : les autopathographies des femmes artistes à partir des années 1970

17h20 – Discussion

17h50 – Conclusion

Aline BONTEMPS (INHA) et Lucille GARNERY (INHA)

À propos de Rotondes

Rotondes, le congrès des jeunes chercheurs et chercheuses en histoire de l’art et archéologie, vise à rassembler le plus largement possible celles et ceux qui font, dès aujourd’hui, l’histoire de l’art et l’archéologie de demain. Après une première édition dédiée aux rôles de ces disciplines dans les sociétés contemporaines, cette deuxième édition propose d’interroger, dans une démarche épistémologique, leur constitution et leur transformation. Il importe pour cela d’examiner leurs objets d’étude, en particulier la manière dont ils sont construits, transmis et redéfinis. L’histoire de l’art et l’archéologie se fondent en effet sur un ensemble de références (artistes, œuvres, monuments, etc.) qui s’accompagne d’un discours relatif à leur qualité, représentativité culturelle et importance historique. Ce corpus, supposé exemplaire, s’est imposé comme un socle sur lequel se construit l’enseignement de ces disciplines.

Le thème retenu, « En finir avec le canon ? Formation, continuité, rupture des références en histoire de l’art et archéologie », questionne la pertinence et la légitimité de la notion de canon à l’heure actuelle.

En parallèle des communications se tiendront des ateliers et tables rondes pratiques, méthodologiques et épistémologiques. Des associations d’histoire de l’art, d’archéologie et de conservation-restauration seront également /invitées à présenter leurs activités lors d’un forum des associations qui se tiendra durant le congrès, galerie Colbert.

Comité scientifique

Les chargées et chargés d’études et de recherche de l’INHA



