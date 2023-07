Mini Festival de Musique Juive Ingwiller, 27 août 2023, Ingwiller.

Ingwiller,Bas-Rhin

Le Mini Festival de Musique Juive propose pour cette 13e édition un programme musical varié qui vous fera voyager grâce à des musiques traditionnelles et riches en émotions..

2023-08-27 fin : 2023-09-10 . EUR.

Ingwiller 67340 Bas-Rhin Grand Est



For its 13th edition, the Mini Festival de Musique Juive offers a varied program of traditional and emotionally-charged music.

En su 13ª edición, el Mini Festival de Musique Juive ofrece un variado programa de música tradicional y cargada de emoción.

Das Mini Festival of Jewish Music bietet in seiner 13. Ausgabe ein vielfältiges Musikprogramm, das Sie mit traditioneller und emotionsreicher Musik auf eine Reise mitnehmen wird.

Mise à jour le 2023-07-06 par Office de tourisme intercommunal de Hanau-La Petite Pierre