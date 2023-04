Visite de la synagogue d’Ingwiller 2 Cour du Château, 27 juin 2023, Ingwiller.

Cet été, rendez-vous tous les mardi soir aux côtés de Michel Levy, président des amis de la synagogue d’Ingwiller pour découvrir l’une des plus belles synagogue des Vosges du Nord, datée du 19e siècle..

2023-06-27 à ; fin : 2023-08-29 21:30:00. 0 EUR.

2 Cour du Château

Ingwiller 67340 Bas-Rhin Grand Est



Every Tuesday evening this summer, Michel Levy, president of the friends of the Ingwiller synagogue, will be with you to discover one of the most beautiful synagogues in the Northern Vosges, dating from the 19th century.

Este verano, todos los martes por la noche, Michel Levy, presidente de los Amigos de la Sinagoga de Ingwiller, le hará descubrir una de las sinagogas más bellas de los Vosgos del Norte, que data del siglo XIX.

Diesen Sommer treffen Sie sich jeden Dienstagabend an der Seite von Michel Levy, dem Vorsitzenden der Freunde der Synagoge von Ingwiller, um eine der schönsten Synagogen der Nordvogesen aus dem 19.

Mise à jour le 2023-04-12 par Office de tourisme intercommunal de Hanau-La Petite Pierre