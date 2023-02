Chouettes rapaces Inguiniel Inguiniel Catégories d’Évènement: Inguiniel

Morbihan

Chouettes rapaces Inguiniel, 4 mars 2023, Inguiniel. Chouettes rapaces Samedi 4 mars, 18h30 Inguiniel

sur inscription – contact par mail

Jeux et balade nocturne Inguiniel le grayo Inguiniel 56240 Morbihan Bretagne Balade nocturne et jeux autour des mystères qui entourent les chouettes et hiboux qui survolent nos maisons et nos forêts la nuit. Une sortie ludique pour petits et grands.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-04T18:30:00+01:00

2023-03-04T20:30:00+01:00

Détails Catégories d’Évènement: Inguiniel, Morbihan Autres Lieu Inguiniel Adresse le grayo Ville Inguiniel Age maximum 99 lieuville Inguiniel Inguiniel Departement Morbihan

Inguiniel Inguiniel Morbihan https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/inguiniel/

Chouettes rapaces Inguiniel 2023-03-04 was last modified: by Chouettes rapaces Inguiniel Inguiniel 4 mars 2023 Inguiniel Inguiniel Inguiniel

Inguiniel Morbihan