Oiseaux des nichoirs et mangeoires Ingrannes, samedi 9 novembre 2024.

Début : Dimanche 2024-11-09 10:00:00

Début : Dimanche 2024-11-09 10:00:00

fin : 2024-11-10 18:00:00

Visites guidées avec un ornithologue, pour observer les oiseaux et surtout mieux comprendre comment les aider à passer la saison froide.

Visites guidées avec un ornithologue. Les mangeoires et nichoirs sont bien utiles pour nos amis à plumes et nous permettent de les observer plus facilement. Mais que leur donner à manger ? A quelle période approvisionner les mangeoires ? Où installer les nichoirs ? Sous les conseils de notre ornithologue, vous serez sûrs de faire au mieux pour les oiseaux. Et n’oubliez pas vos jumelles !

Réservation conseillée

6 EUR.

Arboretum des Grandes Bruyères

Ingrannes 45450 Loiret Centre-Val de Loire contact@arboretumdesgrandesbruyeres.org



