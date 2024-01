Dimanches d’Automne Ingrannes, dimanche 20 octobre 2024.

Dimanches d’Automne Ingrannes Loiret

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Dimanche 2024-10-20 15:00:00

fin : 2024-10-20

Visites guidées à 15h

Au delà encore de leur beauté automnale, chaque arbre a son histoire et ses petits secrets. Venez en découvrir quelques-uns et vous émerveiller !

Visites guidées à 15h les chênes rouges d’Amérique, les érables d’Asie, les parroties de Perse et les Ormes du Japon, pour ne citer qu’eux, déploient leurs plus belles couleurs en cette saison. Apprenez à mieux connaître ces arbres, leur origine géographique, leurs usages traditionnels, mais aussi leur sol et leur exposition favoris, l’entretien dont ils ont peut-être besoin et les associations qui leur conviennent.

20 EUR.

Chemin de la Grande Bruyère

Ingrannes 45450 Loiret Centre-Val de Loire contact@arboretumdesgrandesbruyeres.org



L’événement Dimanches d’Automne Ingrannes a été mis à jour le 2024-01-19 par ADRT45