Concours photos « Rosa & Cornus » Ingrannes Loiret

Plusieurs centaines de rosiers anciens et de cornouillers chinois fleurissent en harmonie et créent des paysages oniriques ! Laissez-vous inspirer, photographiez et tentez de gagner un abonnement de 1 an à l’Arboretum.

Elles nous offrent des fleurs enchanteresses et des parfums envoûtant, les Roses sont alors à leur apogée aux Grandes Bruyères. Les fleurs de Cornouillers chinois s’y épanouissent aussi par milliers. Une harmonie incomparable se dégage de l’ensemble et resplendit dans tous les paysages et ambiances du parc.

Tentez de la capter et vous gagnerez peut-être, grâce à votre meilleure photo, un abonnement de 1 an à l’Arboretum, pour profiter de toutes ses saisons en illimité !

(Un prix des internautes et un prix du jury. Plus d’informations sur la page FaceBook des Grandes Bruyères.)

6 EUR.

Chemin de la Grande Bruyère

Ingrannes 45450 Loiret Centre-Val de Loire contact@arboretumdesgrandesbruyeres.org



