Oiseaux des jardins : les oiseaux cavernicoles Ingrannes Loiret

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Dimanche 2024-04-21 09:30:00

fin : 2024-04-21

Visite-observation à 9h30. Avec un ornithologue, intéressez-vous particulièrement aux oiseaux cavernicoles. Pré-ouverture de l’Arboretum exceptionnelle, uniquement pour les inscrits à cette sortie. Et n’oubliez pas vos jumelles !

Visite-observation à 9h30 avec Patrick DUHAMEL, ornithologue. Réservation indispensable.

Exceptionnellement avant l’ouverture au public, accompagné d’un ornithologue, déambulez dans les allées de l’Arboretum et partez à la découverte des oiseaux qui y nichent, y mangent, y convolent,… En particulier, apprenez à mieux connaître ceux qui habitent les trous des arbres et des murs, les oiseaux cavernicoles.

Votre guide partagera avec vous ses astuces et conseils pour mieux les observer, les entendre, les aider.

N’hésitez pas à vous munir de votre paire de jumelles ou votre longue-vue !

20 EUR.

Arboretum des Grandes Bruyères

Ingrannes 45450 Loiret Centre-Val de Loire contact@arboretumdesgrandesbruyeres.org



