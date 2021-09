Ingrandes Salle de spectacles Ingrandes, Vienne Ingrandes, séance de cinéma : Mystère à Saint-Tropez Salle de spectacles Ingrandes Catégories d’évènement: Ingrandes

Vienne

Ingrandes, séance de cinéma : Mystère à Saint-Tropez Salle de spectacles, 14 septembre 2021, Ingrandes. Ingrandes, séance de cinéma : Mystère à Saint-Tropez

le mardi 14 septembre à Salle de spectacles

Ouverture de la billetterie à 20h00. Application des mesures sanitaires en vigueur à cette date. PASS Sanitaire OBLIGATOIRE.

tarif adulte : 6 € / moins de 18 ans : 4,50 € / groupes : 3,50 €

film de Nicolas Benamou avec Christian Clavier, Benoî Poelvoorde, Thierry Lhermitte etc. Salle de spectacles 33 Rue René Descartes 86220 INGRANDES SUR VIENNE Ingrandes Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-14T20:30:00 2021-09-14T21:00:00;2021-09-14T22:30:00 2021-09-14T23:00:00

Détails Catégories d’évènement: Ingrandes, Vienne Autres Lieu Salle de spectacles Adresse 33 Rue René Descartes 86220 INGRANDES SUR VIENNE Ville Ingrandes lieuville Salle de spectacles Ingrandes