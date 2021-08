Ingrandes-le-Fresne-sur-Loire Ingrandes Le Fresne sur Loire Ingrandes-le-Fresne-sur-Loire, Maine-et-Loire Ingrandes-Le Fresne sur Loire : parcours découverte de l’ancienne ville frontière entre l’Anjou et la Bretagne. Ingrandes Le Fresne sur Loire Ingrandes-le-Fresne-sur-Loire Catégories d’évènement: Ingrandes-le-Fresne-sur-Loire

Ingrandes-Le Fresne sur Loire : parcours découverte de l'ancienne ville frontière entre l'Anjou et la Bretagne.

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre

Visiter Ingrandes-Le Fresne sur Loire : son église labellisée « patrimoine remarquable du XXème siècle » (accès libre) sa collection de mécanismes d’horloges anciennes « inscrits au titre des Monuments Historiques » (accès libre) Parcours découverte de la cité ligérienne (sur inscription ou sur place)

Accès libre et parcours découverte commenté du village sur inscription

Parcours commenté du village, visite de l’église labellisée “patrimoine remarquable du XXème siècle”, collection de mécanismes d’horloges anciennes “inscrits au titre des Monuments historiques”. Ingrandes Le Fresne sur Loire ingrandes le fresne sur loire Ingrandes-le-Fresne-sur-Loire Ingrandes Maine-et-Loire

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:30:00;2021-09-18T14:30:00 2021-09-18T18:30:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:30:00;2021-09-19T14:30:00 2021-09-19T18:30:00

