VIDE-GRENIERS La Bastille, 11 juin 2023, Ingrandes-Le Fresne sur Loire. Vide-greniers de la Bastille. Gratuit..

2023-06-11 à ; fin : 2023-06-11 18:00:00. .

La Bastille

Ingrandes-Le Fresne sur Loire 49123 Maine-et-Loire Pays de la Loire



Garage sale of the Bastille. Free of charge. Venta de garaje en la Bastilla. Gratis. Vide-greniers de la Bastille (Flohmarkt). Kostenlos. Mise à jour le 2023-05-09 par eSPRIT Pays de la Loire

