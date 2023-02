INGMAR LAZAR « ENTRE TRADITION ET INNOVATION » CENTRE ART ET CULTURE ESPACE RACHI PARIS Catégorie d’Évènement: Paris

INGMAR LAZAR « ENTRE TRADITION ET INNOVATION » CENTRE ART ET CULTURE ESPACE RACHI, 16 février 2023, PARIS.

ENTRE ART ET CULTURE ESPACE RACHI présente ce concert PLURALITÉ DES COMPOSITEURS JUIFS

« Ingmar Lazar joue splendidement, d'une façon aussi réfléchie, analysée que spontanée, concentrée qu'instrumentalement libre. Tout est juste et naît d'une lecture précise du texte. » Alain Lompech, Diapason, 2019

Dans ce programme inédit, le pianiste Ingmar Lazar vous propose une performance qui reflète toute la richesse et la diversité des compositeurs juifs, ainsi que la manière dont ils se sont inspirés de leurs contemporains, en les influençant à leur tour. Influence folklorique et virtuosité, découvrez des pièces d'une grande intensité, ainsi que des compositions qui ont marqué à jamais l'histoire de la musique !

Ingmar LAZAR : pianiste, Clara PONSOT : comédienne

CENTRE ART ET CULTURE ESPACE RACHI PARIS
39 rue Broca Paris



Dans ce programme inédit, le pianiste Ingmar Lazar vous propose une performance qui reflète toute la richesse et la diversité des compositeurs juifs, ainsi que la manière dont ils se sont inspirés de leurs contemporains, en les influençant à leur tour. Influence folklorique et virtuosité, découvrez des pièces d'une grande intensité, ainsi que des compositions qui ont marqué à jamais l'histoire de la musique !

Ingmar LAZAR : pianiste, Clara PONSOT : comédienne

