INGLORIOUS FESTIVAL, 17 juin 2022, .

INGLORIOUS FESTIVAL

2022-06-17 19:00:00 19:00:00 – 2022-06-19 03:00:00 03:00:00

20 EUR

Pour sa 6ème édition vous irez à la rencontre d’artistes et de talents tels que :

– The Yokel, avec un folk-rock sublimé par des voix qui s’entremêlent, des instruments acoustiques et électriques qui s’épousent et créent une tornade, autant sur scène que dans les enceintes.

– Delgres, un power trio qui réinvente le blues en y injectant une transe rock abrasive.

– Barcella, qui compte parmi les plus inventifs virtuoses de l’écriture de la scène française.

– Los Tres Puntos, avec ses 9 musiciens et leur ambiance explosive sur le ton de la joie qui va vous entrainer et vous faire danser.

– Vanupie, sonnant comme une invitation chaleureuse au voyage, comme un hymne à la vie de bohème.

– Charlelie Couture, « icônes » rock littéraire traversant les décennies avec l’élégance incontestable des grands hommes discrets. Harmonies Jazz, Blues ironiques, Rock steady ou Folk non-conformiste, un univers poétique rempli d’humour et de lucidité.

Mais aussi des talents à découvrir comme

Raphael Balty ; Foudre Rockeur ; Les 12 farceurs ; Différent comme tout le monde ; APS du Soleil et bien d’autres surprises ……

C’est avec enthousiaste que les bénévoles vous accueilleront dans les stands de restauration (barbecue, four à bois, …), buvette et animations, dans une ambiance conviviale et chaleureuse, où il y fait bon vivre.

Rendez-vous le 17 et 18 juin 2022, au Parc de Glorieux à Verdun.

Tarifs :

– Pass vendredi : 15€

– Pass samedi : 15€

– Pass 2 jours : 20€

* Gratuit pour les moins de 12 ans accompagné d’un adulte.

Billetterie en ligne :

https://www.weezevent.com/inglorious-festival-6

Contact et renseignements

inglorious@adapei-meuse.fr

Tél. 03 29 86 15 57 •

www.ingloriousfestival.com

+33 3 29 86 15 57 https://www.ingloriousfestival.com/

© Inglorious Festival

dernière mise à jour : 2022-05-12 par