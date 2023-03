Inglorious Comedy Club (Paris) LE GRAND POINT VIRGULE – MAJUSCULE PARIS Catégorie d’Évènement: Paris

Inglorious Comedy Club (Paris) LE GRAND POINT VIRGULE – MAJUSCULE, 16 mai 2023, PARIS. Inglorious Comedy Club (Paris) LE GRAND POINT VIRGULE – MAJUSCULE. Un spectacle à la date du 2023-05-16 à 19:30 (2023-04-11 au ). Tarif : 22.5 à 42.7 euros. INGLORIOUS COMEDY CLUB Vérino invite les meilleurs humoristes actuels dans son Comedy Club nouvelle génération.La recette : une soirée, 5 artistes et 10 minutes chacun devant un public chauffé à bloc, avec Vérino en maître de cérémonie.Inglorious (adj, anglais) : peu glorieux, déshonorant.Vous avez déjà tiré pendant 10 trop longues secondes sur une porte ou c’était écrit « poussez ». Nous aussi.Vous avez déjà fait rouler les piles derrière la télécommande, comme si ça allait les recharger. Nous aussi.Vous ouvrez systématiquement une boite de médicaments du côté où il y a la notice. Nous aussi.On n’a pas vraiment une vie glorious… Mais on s’en fout, c’est drôle.Venez à l’Inglorious Comedy Club.Venez rire de nos histoires, vous en sortirez Glorious.Mardi 14/02 :Verino, Paul Taylor, Nordine Ganso, Tania Dutel, Doully, JesséMardi 28/02 :Verino, Alex Vizorek, Karim Duval, Shirley Souagnon, Morgane Cadignan, Tristan LucasMardi 11/04 :Verino, Yacine Belhousse, Laura Domenge, Oldelaf, Pierre Thévenoux, Marine BaoussonMardi 16/05 :Verino, Thomas VDB, Fabien Olicard, Les Coquettes, Sebastian MarxAvec le soutien de la SACD. INGLORIOUS COMEDY CLUB Fabien Olicard, Les Coquettes, Thomas VDB, Vérino, Sebastian Marx, INGLORIOUS COMEDY CLUB Votre billet est ici LE GRAND POINT VIRGULE – MAJUSCULE PARIS 8 bis, rue de l’Arrivée Paris INGLORIOUS COMEDY CLUB Vérino invite les meilleurs humoristes actuels dans son Comedy Club nouvelle génération. La recette : une soirée, 5 artistes et 10 minutes chacun devant un public chauffé à bloc, avec Vérino en maître de cérémonie. Inglorious (adj, anglais) : peu glorieux, déshonorant. Vous avez déjà tiré pendant 10 trop longues secondes sur une porte ou c’était écrit « poussez ». Nous aussi.

Lieu LE GRAND POINT VIRGULE - MAJUSCULE Adresse 8 bis, rue de l'Arrivée Ville PARIS

