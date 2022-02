IngénieurE au féminin Campus Arts et Métiers de Lille, 12 mars 2022, Lille.

IngénieurE au féminin

du samedi 12 mars au samedi 19 mars à Campus Arts et Métiers de Lille

**Femmes Ingénieures** et **Ingénieurs Et Scientifiques de France** (IESF) **Hauts-de-France** organisent le **12 Mars de 9h00 à 11h30** sur le campus Arts et Métiers, 8 boulevard Louis XIV à Lille, une conférence qui vous permettra après une introduction par le rectorat de l’académie de Lille d’écouter les témoignages d’élèves ingénieures et d’ingénieures en activité qui vous parleront les premières de leurs études et de la vie en école d’ingénieurs et les secondes de leur métier. Pour celles qui ne pourraient pas venir à Lille, **le 19 Mars de 9h00 à 11h30**, une rencontre par visioconférence avec des Ingénieures et des élèves ingénieures. Ces rencontres sont **gratuites**, mais pour une bonne gestion des flux, et afin d’assurer au mieux la sécurité de l’ensemble des participants, **l’inscription est obligatoire.** Pour la séance du 12 mars sur le campus Arts et Métiers de Lille, les conditions sanitaires applicables vous seront adressées quelques jours avant l’événement. Les personnels de l’éducation peuvent inscrire un groupe d’élèves. Les élèves peuvent également s’inscrire à titre individuel. Lors de l’inscription, il vous sera demandé une adresse mail, pour les mineures de moins de 15 ans s’inscrivant à titre individuel, c’est l’adresse mail parentale qui doit être fournie. Pour les inscriptions à la Web conférence du 19 mars, communiquer une adresse email valide c’est l’assurance de recevoir l’url de connexion dans sa boîte 24h avant le jour J ! A des fins de statistiques pour analyser la pertinence de l’événement, nous vous demanderons un certain nombre d’informations (qui vous êtes ? , établissement d’origine et classe) L’inscription à l’événement vaut consentement pour le traitement des données personnelles collectées via le formulaire d’inscription. Ce traitement a pour finalité l’inscription à l’événement et les données collectées ne pourront être transmises qu’à l’Association Femmes Ingénieures et au rectorat de Lille. Vous avez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment, étant précisé que le retrait du consentement n’a pas d’effet rétroactif sur le traitement déjà effectué. Toute personne concernée par un traitement de données à caractère personnel dispose, dans les conditions et limites prévues par la règlementation, du droit de demander au responsable du traitement l’accès à ses données à caractère personnel, la rectification ou l’effacement de celles-ci, la limitation du traitement la concernant. Vous pouvez exercer vos droits en justifiant de votre identité si nécessaire et en vous adressant à : [femmesingenieursennpdc@gmail.com](mailto:femmesingenieursennpdc@gmail.com)

Réservation obligatoire et gratuite pour l’événement du 12 mars

Rencontre et échanges avec des étudiantes et actives ingénieures pour mieux comprendre leurs parcours et vocations.

Campus Arts et Métiers de Lille 8 boulevard Louis XIV 59800 Lille Lille Lille-Centre Nord



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-12T09:00:00 2022-03-12T11:30:00;2022-03-19T09:00:00 2022-03-19T11:30:00