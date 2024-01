INFUSION FÉMINISTE #1 PRENDRE SOIN Le Rize Villeurbanne, jeudi 14 mars 2024.

INFUSION FÉMINISTE #1 PRENDRE SOIN _Agenda Jeudi 14 mars, 20h00 Le Rize

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-14T20:00:00+01:00 – 2024-03-14T22:00:00+01:00

Fin : 2024-03-14T20:00:00+01:00 – 2024-03-14T22:00:00+01:00

jeudi 14 mars 2024 20 h 00



Récit Échanges

Par Anne Monteil-Bauer

Dans le cadre de la saison Plurielles, les femmes font Villeurbanne

© Anne Monteil-Bauer Voici le premier rendez-vous d’une série d’infusions qui mettra à l’honneur le parcours de 4 femmes Jeanne Boursier, Léonie Chaptal, Nicole Girard-Mangin et Tawhida Ben Cheikh qui sont toutes des pionnières dans le domaine du soin et de l’accession pour les femmes au territoire médical. Un rendez-vous régulier pour donner à voir l’investissement des femmes dans différents domaines. 30 minutes de récit de vie, 30 minutes d’échanges avec le public, c’est la formule de ces infusions ! Anne Monteil- Bauer créera au fil de ces rencontres un mobile évolutif et poétique qui rendra compte des parcours des 16 femmes du cycle. Durée 1h / Dès 14 ans Réservation en ligne

Le Rize 23 Rue Valentin Hauy, 69100 Villeurbanne Villeurbanne 69100 Rhône Rhône-Alpes 0437571717 [{« type »: « link », « value »: « https://lerize.villeurbanne.fr/agenda/infusion-feministe-1-prendre-soin/ »}] [{« link »: « https://lerize.villeurbanne.fr/wp-content/uploads/2024/01/240314_Infusion1-prendre-soin.jpg »}, {« link »: « https://lerize.villeurbanne.fr/wp-content/uploads/2019/01/picto-engagement.png »}, {« link »: « https://lerize.villeurbanne.fr/wp-content/uploads/2024/01/240314_Infusion1-prendre-soin-300×296.jpg »}]

_Agenda ECHANGES